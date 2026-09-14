'बात खोल दूंगा तो खड़े होने की जगह...', अखिलेश पर भड़के जयंत चौधरी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है. इस बीच यूपी में सीटों को लेकर जयंत चौधरी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि एनडीए के घटक दलों को लड़ाई एक होगी. वहीं सपा मुखिया पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि वो इतनी हल्की बातें कर रहे हैं. अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो खड़े नहीं हो पाएंगे.

रालोद नेता जयंत चौधरी ने यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि "यूपी में 403 सीट हैं. वैसे उत्तराखंड में भी चुनाव होगा. वहां पर भी हम लड़ेंगे. लेकिन 403 सीट एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, हमारी एक लड़ाई होगी. एक ही प्रयास है कि हमारे विकास के रास्ते नहीं रुके, उसमें सिंबल किसका होगा."

उन्होंने कहा कि पार्टी के नाम सिंबल किसी का भी हो, हमारी लड़ाई में हमें मजबूती के साथ उतरना है. मैं ये बात पूरे एनडीए की कह रहा हूं, सिर्फ अपनी पार्टी को लेकर नहीं कह रहा. ये बात ज्यादा बड़ी है.

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यहां खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी- जयंत

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीते दिनों तंज कसते हुए दावा किया था कि एनडीए में राष्ट्रीय लोकदल को 73 सीटें मिलेगी. इसे लेकर जब जयंत चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि "जब हमारा उनके साथ साझा था तब.. सारी बातें नहीं बताई जाती हैं, ये मेरी गंभीरता है कि वो बातें नहीं कह रहा हूं. अगर मैं वो बातें बोल दूंगा तो उनको यहां खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी, उत्तर प्रदेश में."

जयंत ने कहा कि "आज वो जिस हलके पन से बातें कह रहे हैं कि इतनी सीट मिलनी चाहिए तभी सम्मान होगा. चौधरी चरण सिंह का सम्मान विधानसभा की सीटों से तय नहीं होने वाला है. उनका सम्मान सबके दिल में है और रहेगा. चाहे वो कुछ भी कहें.. राष्ट्रीय लोकदल को एक भी सीट न मिले तब भी चौधरी चरण सिंह का सम्मान हल्का नहीं होने वाला है."

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