पुलिस विभाग तक पहुंची ऋषिकेश कसीनो कांड की आंच, चौकी प्रभारी समेत 12 पुलिसकर्मी निलंबित

ऋषिकेश स्थित होटल नवरंग में देर रात पकड़े गए अवैध कसीनो का मामला अब सिर्फ गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं रहा है. इस कांड की आंच अब खुद पुलिस महकमे तक पहुंच गई है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने आईडीपीएल चौकी पर तैनात चौकी प्रभारी सहित समस्त 12 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

दरअसल, 27 मार्च की रात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को गोपनीय सूत्रों से सूचना मिली कि ऋषिकेश क्षेत्र के एक होटल में बड़े पैमाने पर जुआ चल रहा है. सूचना मिलते ही SSP दून ने क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए.

छापेमारी के दौरान जुआ सामग्री बरामद

इसके बाद कोतवाली ऋषिकेश की पुलिस टीम हरकत में आई और हरिद्वार रोड मुर्गी फार्म के पास स्थित होटल नवरंग पर छापा मार कार्रवाई की. छापेमारी में जुआ सामग्री, नकद धनराशि, विभिन्न ब्रांडों की शराब की बोतलें और बड़ी संख्या में जुआ खेलते लोग पकड़े गए. पुलिस ने मौके से कई लोगों को गिरफ्तार किया है.

चौकी प्रभारी सहित 12 पुलिसकर्मी निलंबित

SSP दून ने इसे चौकी स्तर पर चेकिंग और सत्यापन अभियान में बरती गई घोर शिथिलता और लापरवाही माना. इसका नतीजा तुरंत सामने आया. चौकी प्रभारी आईडीपीएल सहित वहां तैनात समस्त 12 पुलिसकर्मियों को बिना देर किए निलंबित कर दिया गया.

कार्रवाई ने दिया कड़ा संदेश

गौरतलब है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून पहले से ही सभी अधीनस्थों को अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों के खिलाफ सघन चेकिंग और सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश देते आए हैं. इस मामले में 12 पुलिसकर्मियों का निलंबन सिर्फ कार्रवाई नहीं, बल्कि पूरे जिले की पुलिस को एक कड़ा संदेश है कि लापरवाही और मिलीभगत अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी.