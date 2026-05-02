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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडभदोही में लेखपाल पर वरासत दर्ज करने में गड़बड़ी का आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार कर जांच की शुरू

भदोही में लेखपाल पर वरासत दर्ज करने में गड़बड़ी का आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार कर जांच की शुरू

Bhadohi Corruption Case: ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने लेखपाल मुरलीधर को जालसाजी और रिश्वतखोरी के आरोपों में हिरासत में लिया है. लेखपाल ने एक महिला से मोटी रकम वसूली, लेकिन काम नहीं किया.

By : रोहित गुप्ता | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 02 May 2026 07:40 AM (IST)
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  • डीएम के आदेश पर लेखपाल गिरफ्तार, जालसाजी और रिश्वतखोरी के आरोप में FIR दर्ज.

उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद से भ्रष्टाचार का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने तहसील प्रशासन की साख पर बट्टा लगा दिया है. ज्ञानपुर तहसील इन दिनों अवैध वसूली और रिश्वतखोरी का पर्याय बनती जा रही है. यहां के मैलोना हल्का के लेखपाल पर कानून का शिकंजा कसा गया है. इसके बाद डीएम के आदेश पर आरोपी लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है. 

ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने मैलोना के हल्का लेखपाल मुरलीधर को जालसाजी और रिश्वतखोरी के संगीन आरोपों में हिरासत में ले लिया है. आरोप है कि लेखपाल ने वरासत दर्ज करने के नाम पर एक असहाय महिला से मोटी रकम वसूली और फिर भी उसका काम नहीं किया. 

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इमोशनल ब्लैकमेल और 'वरासत' की लूट

कोइरौना थाना क्षेत्र के चंदापुर की रहने वाली नीलम चौबे ने अपनी आपबीती में बताया कि वह सपरिवार कर्नाटक में रहती हैं. उनके पति प्रवीण कुमार चौबे पैरालिसिस (लकवा) जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और उनका इलाज चल रहा है. इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए लेखपाल मुरलीधर ने पति के चाचा हरिश्चंद्र के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची और पति के हिस्से की जमीन की वरासत से हम लोगों का नाम ही गायब कर दिया. 

धोखाधड़ी का खेल

मैलोना ग्राम सभा की भूमिधरी जमीन से प्रवीण चौबे का नाम साजिश के तहत हटाकर, लेखपाल मुरलीधर ने सारा हक उसके चाचा हरिश्चंद्र के नाम कर दिया. जब नीलम चौबे को इस बड़ी धांधली की भनक लगी, तो लेखपाल ने नाम सुधारने के बदले 85,000 रुपये की मोटी रिश्वत मांगी. पीड़िता ने अपने बीमार पति के हक के लिए किस्तों में यह भारी-भरकम रकम भी चुका दी, लेकिन भ्रष्ट लेखपाल ने काम करने के बजाय उन्हें महीनों तक तहसील के चक्कर कटवाकर सिर्फ प्रताड़ित किया और इसके बाद भी घुस लेने की मांग कर रहा था.  

कठोर धाराओं में घिरे आरोपी लेखपाल और चाचा

जिलाधिकारी शैलेष कुमार के निर्देश पर ज्ञानपुर पुलिस ने लेखपाल मुरलीधर और हरिश्चंद्र के खिलाफ FIR (संख्या 0104/2026) दर्ज की है. आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 336(4), 338, 173 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 व 13 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने बताया कि जांच की कमान प्रभात राय क्षेत्राधिकारी (CO) ज्ञानपुर को सौंपी गई है और आरोपी लेखपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. वहीं, पीड़ित के चाचा हरिश्चंद्र के गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है. हालांकि, इसकी विवेचना चल रही है. एसपी ने कहा कि किसी को भी कानून से खिलवाड़ नहीं करने दिया जायेगा, कानून सबके लिये बराबर है. 

जीरो टॉलरेंस की निकल रही है हवा

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार में भदोही का ज्ञानपुर तहसील कार्यालय रिश्वतखोरी का अड्डा बन चुका है. हैरानी की बात यह है कि जिले के तीनों तहसील भदोही, औराई, ज्ञानपुर में इससे पहले भी भ्रष्टाचार के कई बड़े मामले सामने आए, लेकिन रसूखदारों पर ठोस कार्रवाई न होने के कारण राजस्व विभाग में यह गोलमाल आज भी बदस्तूर जारी है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि लकवाग्रस्त पति की वरासत के लिए एक बेबस महिला से 85 हजार रुपये डकारने वाले लेखपाल पर हुई यह कार्रवाई क्या इस तंत्र को सुधार पायेगी या कुछ समय बाद भ्रष्टाचार का यह खेल फिर से शुरू हो जायेगा? 

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Published at : 02 May 2026 07:40 AM (IST)
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