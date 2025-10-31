Video: डोगेश भाई का चप्पल से इलाज! शख्स को घेरकर काटने दौड़े तीन कुत्ते, नोएडा का वीडियो वायरल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडVideo: डोगेश भाई का चप्पल से इलाज! शख्स को घेरकर काटने दौड़े तीन कुत्ते, नोएडा का वीडियो वायरल

UP Viral Video: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट की महागुन माईवुड्स सोसाइटी में एक रेजिडेंट पर कुछ आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया. पीड़ित ने चप्पल निकाल खुद को बचाया, घटना सीसीटीवी में कैद हुई.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 31 Oct 2025 04:03 PM (IST)
Noida News: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट की महागुन माईवुड्स सोसाइटी में एक बार फिर आवारा कुत्तों का खतरा देखने को मिला है. सोसाइटी में रहने वाले लोग पहले भी कई बार इस समस्या को उठा चुके हैं, लेकिन अब एक ताजा घटना ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है. फेज-2 पार्क के पास टहल रहे एक रेजिडेंट पर अचानक कुछ आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया. यह घटना अचानक हुई और रेजिडेंट कुछ समझ पाते उससे पहले ही कुत्तों ने उन्हें घेर लिया.

रेजिडेंट ने तुरंत चप्पल निकाल खुद को बचाया

वीडियो में देखा जा सकता है कि उस समय आसपास कोई मौजूद नहीं था जो तुरंत मदद कर सके. रेजिडेंट ने हिम्मत दिखाते हुए तुरंत चप्पल निकाल खुद को कुत्तों से बचाया और वहां से सुरक्षित हट गए, वरना हादसा और गंभीर हो सकता था. पूरी घटना सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. वीडियो में साफ दिखता है कि कैसे कुत्ते अचानक पीछे से आते हैं और शख्स पर झपटते हैं.

 
 
 
 
 
घटना के बाद रेजिडेंट ने पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया और सोसाइटी में सुरक्षा और आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि सोसाइटी में सुबह-शाम टहलने वाले लोगों और बच्चों की सुरक्षा बड़ा सवाल बन चुकी है. लोग यहां सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कई बार कुत्तों के झुंड इधर-उधर घूमते रहते हैं.

निवासियों ने कुत्तों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की 

सोसाइटी के कई लोगों ने भी इस घटना पर चिंता जताई और कहा कि प्राधिकरण व सोसाइटी प्रबंधन को इस मुद्दे पर जल्द कदम उठाने चाहिए. निवासियों का कहना है कि अगर समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो ऐसी घटनाएं आगे भी हो सकती हैं. खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति काफी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि वे खुद को बचाने में सक्षम नहीं होते.

Published at : 31 Oct 2025 04:03 PM (IST)
UP NEWS NOIDA VIRAL VIDEO
