गाजीपुर पुलिस लाइन में मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस, मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने फहराया तिरंगा

आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस की 77वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, इसी कड़ी में गाजीपुर के पुलिस लाइन में भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंचायती राज्य मंत्री ओमप्रकाश राजभर रहे, जिन्होंने पुलिस लाइन के ग्राउंड में झंडा रोहण किया. इस दौरान उन्होंने पुलिस के परेड की सलामी ली और पुलिस विभाग में बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों व अन्य लोगों को भी सम्मानित किया.



इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा, "आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, इसी कड़ी में हम गाजीपुर जनपद में आए हुए हैं. यहां पर आए हुए तमाम अधिकारी के साथ ही अन्य लोगों को शुभकामनाएं भी देते हैं. यहां पर पुलिस अधीक्षक द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है, जो काबिले तारीफ है. प्रदेश में पहली बार संविधान के मनसा के अनुरूप फोर्स की व्यवस्था भी देखने को मिली है, जो सरकार के लिए पर्याप्त मात्रा में कार्य करने के लिए हैं."

शिक्षा के प्रति बच्चों को रहना चाहिये जागरूक

इस दौरान उन्होंने कहा कि जो अपने जीवन में शिक्षा को शेरनी की दूध की तरह पिता है, वह दहाड़ता है. जो नहीं पाता है, वह जानवर की तरह दर-दर की ठोकर खाता है. इसलिए पूरे प्रदेश के लोगों को अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए, सरकार भी पिछड़े दलित मजदूर वह अन्य लोगों के बच्चों को भी शिक्षा दिलाने के कार्य में जुटी हुई है.

मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर साधा निशाना

पद्म पुरस्कारों की घोषणा पर कीर्ति चिदंबरम का बयान, "वन नेशन, वन इलेक्शन' होता तो पद्म पुरस्कार के लिए लोगों को खोजना पड़ता लेकिन अभी जहां चुनाव है, वहां पर इस पुरस्कार के लिए लोगों को खोजना नहीं पड़ेगा." इस पर ओमप्रकाश राजभर ने कहा, "विपक्ष का काम विरोध करना है, सरकार अपना काम करती रहेगी और वह विरोध करते रहे."