हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड23 जनवरी को दिल्ली में बदलेगा ट्रैफिक प्लान, गणतंत्र दिवस परेड रिहर्सल के चलते एडवाइजरी जारी

23 जनवरी को दिल्ली में बदलेगा ट्रैफिक प्लान, गणतंत्र दिवस परेड रिहर्सल के चलते एडवाइजरी जारी

Republic Day 2026: दिल्ली पुलिस के मुताबिक, परेड रिहर्सल के दौरान विजय चौक से लेकर लाल किला तक के पूरे रूट पर ट्रैफिक नियंत्रित रहेगा. पुलिस ने नागरिकों से वैकल्पिक मार्गों के इस्तेमाल की सलाह दी है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 22 Jan 2026 08:53 PM (IST)
Preferred Sources

गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं. इसी कड़ी में 23 जनवरी 2026 को राजधानी दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की जाएगी. इसे लेकर दिल्ली पुलिस ट्रैफिक ने आम लोगों के लिए विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. रिहर्सल सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी और इसका असर सुबह से दोपहर तक दिल्ली के कई इलाकों में देखने को मिलेगा.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, परेड रिहर्सल के दौरान विजय चौक से लेकर लाल किला तक के पूरे रूट पर ट्रैफिक नियंत्रित रहेगा. इस दौरान कर्तव्य पथ (राजपथ), इंडिया गेट, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग और आसपास की सड़कों पर यातायात आंशिक या पूरी तरह से बंद किया जा सकता है. इन इलाकों से गुजरने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और अगर निकलना जरूरी हो तो वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें. परेड रूट के आसपास पार्किंग की अनुमति नहीं होगी और गलत तरीके से खड़े वाहनों को टो किया जा सकता है. बस यात्रियों के लिए भी कुछ रूटों और टर्मिनेशन प्वाइंट्स में अस्थायी बदलाव किए गए हैं.

मेट्रो सेवा सामान्य रूप से चलती रहेंगी

अच्छी बात यह है कि दिल्ली मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी, हालांकि सुरक्षा कारणों से कुछ मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास सीमित किया जा सकता है. लोगों को सलाह दी गई है कि वे निजी वाहन की बजाय मेट्रो या सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें. दिल्ली पुलिस ने स्कूलों, दफ्तरों और व्यापारिक संस्थानों से भी कहा है कि वे अपने कर्मचारियों और छात्रों को पहले से जानकारी दें ताकि किसी को परेशानी न हो. एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपात सेवाओं को हर हाल में रास्ता दिया जाएगा.

दिल्ली पुलिस ने जनता से की अहम अपील 

ट्रैफिक पुलिस ने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि ताजा जानकारी के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल और हेल्पलाइन नंबर पर नजर रखें. थोड़े से धैर्य और सहयोग से गणतंत्र दिवस की यह अहम रिहर्सल सफल बनाई जा सकती है.

और पढ़ें
Published at : 22 Jan 2026 08:53 PM (IST)
Tags :
Republic Day Gantantra Diwas India Republic Day DELHI NEWS DELHI POLICE Republic Day 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बैंकॉक से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट में बवाल, केबिन क्रू ने की यात्रियों से बदसलूकी, जानें क्या है पूरा विवाद
बैंकॉक से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट में बवाल, केबिन क्रू ने की यात्रियों से बदसलूकी, जानें क्या है पूरा विवाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीका ने बदली अपनी टीम, अब ये 2 खूंखार बल्लेबाज भारत आकर मचाएंगे तबाही
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीका ने बदली अपनी टीम, अब ये 2 खूंखार बल्लेबाज मचाएंगे तबाही
बॉलीवुड
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
Advertisement

वीडियोज

Khabar Gawah Hai: सनातन को कौन कर रहा है बदनाम? | Prayagraj Magh Mela Row | Swami Avimukteshwaranand
ABP Report: संत VS सरकार, और बढ़ेगी रार? | Shankaracharya Controversy | Prayagraj Magh Mela
Bollywood News: तेरी दुल्हन सजाऊंगी’ ट्रेंड में निक जोनस की एंट्री, फैंस हुए खुश
Shankaracharya Controversy: Avimukteshwaranand का अपमान...Debate में मचा बवाल..लड़ने लगे धर्मगुरु !
Border 2 से पहले क्यों Social Media बना WarZone? | Varun Dhawan Trolling | Ahan Shetty Comment Reel
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बैंकॉक से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट में बवाल, केबिन क्रू ने की यात्रियों से बदसलूकी, जानें क्या है पूरा विवाद
बैंकॉक से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट में बवाल, केबिन क्रू ने की यात्रियों से बदसलूकी, जानें क्या है पूरा विवाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीका ने बदली अपनी टीम, अब ये 2 खूंखार बल्लेबाज भारत आकर मचाएंगे तबाही
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीका ने बदली अपनी टीम, अब ये 2 खूंखार बल्लेबाज मचाएंगे तबाही
बॉलीवुड
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
इंडिया
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
शिक्षा
CBSE Board Exam 2026: रेगुलर छात्रों के लिए 10वीं-12वीं का एडमिट कार्ड कब होगा जारी? यहां जानें पूरी जानकारी
रेगुलर छात्रों के लिए 10वीं-12वीं का एडमिट कार्ड कब होगा जारी? यहां जानें पूरी जानकारी
लाइफस्टाइल
Brushing Teeth After Dinner: रात में खाना खाने के कितनी देर बाद करना चाहिए ब्रश, जानिए क्या है सही तरीका?
रात में खाना खाने के कितनी देर बाद करना चाहिए ब्रश, जानिए क्या है सही तरीका?
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
Embed widget