23 जनवरी को दिल्ली में बदलेगा ट्रैफिक प्लान, गणतंत्र दिवस परेड रिहर्सल के चलते एडवाइजरी जारी

गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं. इसी कड़ी में 23 जनवरी 2026 को राजधानी दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की जाएगी. इसे लेकर दिल्ली पुलिस ट्रैफिक ने आम लोगों के लिए विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. रिहर्सल सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी और इसका असर सुबह से दोपहर तक दिल्ली के कई इलाकों में देखने को मिलेगा.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, परेड रिहर्सल के दौरान विजय चौक से लेकर लाल किला तक के पूरे रूट पर ट्रैफिक नियंत्रित रहेगा. इस दौरान कर्तव्य पथ (राजपथ), इंडिया गेट, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग और आसपास की सड़कों पर यातायात आंशिक या पूरी तरह से बंद किया जा सकता है. इन इलाकों से गुजरने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और अगर निकलना जरूरी हो तो वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें. परेड रूट के आसपास पार्किंग की अनुमति नहीं होगी और गलत तरीके से खड़े वाहनों को टो किया जा सकता है. बस यात्रियों के लिए भी कुछ रूटों और टर्मिनेशन प्वाइंट्स में अस्थायी बदलाव किए गए हैं.

मेट्रो सेवा सामान्य रूप से चलती रहेंगी

अच्छी बात यह है कि दिल्ली मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी, हालांकि सुरक्षा कारणों से कुछ मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास सीमित किया जा सकता है. लोगों को सलाह दी गई है कि वे निजी वाहन की बजाय मेट्रो या सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें. दिल्ली पुलिस ने स्कूलों, दफ्तरों और व्यापारिक संस्थानों से भी कहा है कि वे अपने कर्मचारियों और छात्रों को पहले से जानकारी दें ताकि किसी को परेशानी न हो. एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपात सेवाओं को हर हाल में रास्ता दिया जाएगा.

दिल्ली पुलिस ने जनता से की अहम अपील

ट्रैफिक पुलिस ने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि ताजा जानकारी के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल और हेल्पलाइन नंबर पर नजर रखें. थोड़े से धैर्य और सहयोग से गणतंत्र दिवस की यह अहम रिहर्सल सफल बनाई जा सकती है.