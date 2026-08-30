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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'हमें गोरखपुर में स्पेन दिखता है, तुम आंख के अंधे...', मंच से बोले रवि किशन

'हमें गोरखपुर में स्पेन दिखता है, तुम आंख के अंधे...', मंच से बोले रवि किशन

सांसद रविकिशन ने स्‍पेन वाले बयान पर विपक्ष को निशाने पर लेकर एक बार फिर हमलावर हुए हैं. उन्‍होंने CM योगी के मंच से विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि तुम आंख के अंधे हो तो हम क्‍या कर सकते हैं.

Written By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Updated at : 30 Aug 2026 03:46 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सांसद रविकिशन ने स्‍पेन वाले बयान पर विपक्ष को निशाने पर लेकर एक बार फिर हमलावर हुए हैं. उन्‍होंने मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के मंच से विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि तुम आंख के अंधे हो तो हम क्‍या कर सकते हैं. रविकिशन की बात सुनकर मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के साथ मंच पर मौजूद अन्‍य लोग भी मुस्‍कुराने लगे.

गोरखपुर में शनिवार (29 अगस्‍त) को शहर के वार्ड नंबर 80 बशारतपुर में मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने अपनी विधायक निधि से बने गोरखपुर के सातवें कल्‍याण मंडपम की सौगात दी. इस दौरान वे भी विपक्ष पर मच्‍छर और माफिया को लेकर हमलावर रहे. 

यह भी पढ़ें: JPNIC पर CM योगी का अखिलेश पर हमला, बोले- 'सपा के भ्रष्टाचार का जीवंत स्मारक'

रवि किशन का भाषण वायरल 

इस दौरान मंच से नाम पुकारे जाने पर गोरखपुर के सांसद रविकिशन भी चुप नहीं रहे. उन्‍होंने विपक्ष पर हमलावर होते हुए कहा कि वे गोरखपुर पर गर्व करते हैं. हां उन्‍हें गोरखपुर अद्भुत जगह लगती है. उन्‍होंने कहा कि हां उन्‍हें ये स्‍पेन लगता है. उन्‍हें ये स्‍मार्ट सिटी लगती है. तुम आंख का अंधा है, तो हम क्‍या करेगा. उनकी इस बात पर मंच पर मौजूद मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ समेत अन्‍य गणमान्‍य लोग भी मुस्‍कुराने से खुद को नहीं रोक सके. इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

पहले भी देते रहे हैं बयान 

सांसद रवि किशन अक्सर इस तरह के बयान देते हैं जो काफी वायरल हो जाते हैं. इससे पहले एक श्मशान घाट के उद्घाटन के मौके पर उनका एक बयान काफी चर्चा में रहा था, जिसमें उन्होंने मुर्दा जलने की प्रक्रिया को समझाया था. तब भी मंच पर बैठे सीएम योगी और अन्य नेता अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे.

रवि किशन इन दिनों सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हैं. उनके डांस स्टाइल पर हजारों लाखों वीडियो बन चुके हैं, खासकर इंस्टाग्राम पर उनके मिमक्री की रील्स काफी वायरल हैं. जिस पर रवि किशन ने इसे लोगों का उनके प्रति प्यार बताया था.

यह भी पढ़ें: 'बगैर मुसलमानों के इंसानियत...', मोहन भागवत के बयान पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन

Published at : 30 Aug 2026 03:45 PM (IST)
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