हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरामपुर में शराब के लिए हैवान बना बेटा, पैसे देने से मना किया मां पर ईंट से किया हमला, हुई मौत

रामपुर में शराब के लिए हैवान बना बेटा, पैसे देने से मना किया मां पर ईंट से किया हमला, हुई मौत

Rampur News: रामपुर में शराब के लिए पैसे देने से मना करने पर बेटे ने मां पर ईंट से हमला कर दिया. जिससे मां बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ी, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

By : उबैदुर रहमान | Updated at : 03 Feb 2026 09:24 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के रामपुर में शराब की लत के चलते एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी. युवक को नशे की आदत थी, शराब के लिए मां ने पैसे देने से मना किया तो युवक ने मां के सिर में ईंट मारकर घायल कर दिया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, पुलिस ने आरोपी युवक राजू को गिरफ़्तार कर लिया है. आगे कि विधिक कार्रवाई की जा रही हैं, 

ये घटना रामपुर के थाना शाहबाद क्षेत्र की हैं जहां जोगेश्वर गाँव में राजू नाम का युवक मां माया देवी के साथ रहता था. युवक को नशे की बुरी लत थी, जिसे लेकर अक्सर घर में विवाद होता रहता था. शुक्रवार की शाम को भी राजू का मां के साथ शराब के पैसों को लेकर विवाद हुआ था. 

शराब के लिए पैसे नहीं देने पर हमला

मां ने जब बेटे को पैसे देने से इनकार कर दिया वो बुरी तरह भड़क गया और फिर उसने अपनी मां पर ही हमला कर दिया और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया. मां के चिल्लाने पर राजू ने मां को ईंट से मारना शुरू कर दिया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया. जिससे वो बेसुध होकर ज़मीन पर गिर पड़ी. मां के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं थी. 

इलाज के दौरान हुई मां की मौत

महिला के रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए, जिसके बाद उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया लेकिन, इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना स्थल से साक्ष्य एकत्रित किए.   

मृतका की बेटी ने अपने भाई के ख़िलाफ थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने शव को कब्जे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आरोपी राजू को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है. पुलिस इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है. 

 

Published at : 03 Feb 2026 09:24 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Rampur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Asaduddin Owaisi: ओवैसी आखिर क्यों बोले-'मैं जिन्ना नहीं, इस वतन से...', नागपुर की जीत पर भी दिया बयान
ओवैसी आखिर क्यों बोले-'मैं जिन्ना नहीं, इस वतन से...', नागपुर की जीत पर भी दिया बयान
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड ने ली एक और जान, बैतूल के 4 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत
छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड ने ली एक और जान, बैतूल के 4 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत
इंडिया
Weather Forecast: यूपी-बिहार में आज बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें दिल्ली समेत देश का मौसम कैसा रहेगा?
यूपी-बिहार में आज बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें दिल्ली समेत देश का मौसम कैसा रहेगा?
बॉलीवुड
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री! किरदार को लेकर भी हुआ खुलासा
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री!
Advertisement

वीडियोज

India-US Trade Deal: Tariff वॉर में Donlad Trump का यू-टर्न..क्या है पीछे की 'इनसाइड स्टोरी'? | PM
India-US Trade Deal: अमेरिका ने भारत के लिए घटाया टैरिफ, अब सिर्फ 18 फीसदी लगेगा Tariff | PM Modi
Pakistan boycott India T20 World Cup match: पाकिस्तान ने अपना 'भविष्य' बिगाड़ लिया? | Hindi News
Trump Tariff on India: भारत को ट्रंप टैरिफ से बड़ी राहत...25% से 18% किया टैरिफ | Tariff on India
Crime News: खूनी शिकारी...टारगेट पर सूरज बिहारी ! Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Asaduddin Owaisi: ओवैसी आखिर क्यों बोले-'मैं जिन्ना नहीं, इस वतन से...', नागपुर की जीत पर भी दिया बयान
ओवैसी आखिर क्यों बोले-'मैं जिन्ना नहीं, इस वतन से...', नागपुर की जीत पर भी दिया बयान
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड ने ली एक और जान, बैतूल के 4 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत
छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड ने ली एक और जान, बैतूल के 4 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत
इंडिया
Weather Forecast: यूपी-बिहार में आज बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें दिल्ली समेत देश का मौसम कैसा रहेगा?
यूपी-बिहार में आज बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें दिल्ली समेत देश का मौसम कैसा रहेगा?
बॉलीवुड
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री! किरदार को लेकर भी हुआ खुलासा
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री!
स्पोर्ट्स
U19 World Cup 2026: U19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की अफगानिस्तान से टक्कर, जानिए कब-कहां देखें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग
U19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की अफगानिस्तान से टक्कर, जानिए कब-कहां देखें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग
ट्रैवल
आप रखते हैं असमान में उड़ने का रोमांच, जानें कहां है दुनिया के टॉप-5 पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन?
आप रखते हैं असमान में उड़ने का रोमांच, जानें कहां है दुनिया के टॉप-5 पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन?
जनरल नॉलेज
Gray Hair Reasons: बढ़ती उम्र के साथ आखिर क्यों हो जाते हैं बाल सफेद, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
बढ़ती उम्र के साथ आखिर क्यों हो जाते हैं बाल सफेद, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
ट्रेंडिंग
माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी के बाद भी भटका हुआ महसूस करती हूं” 26 साल की इंजीनियर की पोस्ट से इंटरनेट पर हड़कंप
माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी के बाद भी भटका हुआ महसूस करती हूं” 26 साल की इंजीनियर की पोस्ट से इंटरनेट पर हड़कंप
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Embed widget