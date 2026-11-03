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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरामपुर पुलिस ने महिला जड़ा थप्पड़, भड़के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, SHO पर कार्रवाई की मांग

रामपुर पुलिस ने महिला जड़ा थप्पड़, भड़के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, SHO पर कार्रवाई की मांग

रामपुर के थाना मिलक खानम क्षेत्र में झगड़े को शांत कराने पहुंची पुलिस ने एक महिला को थप्पड़ जड़ दिया और अब ये मामला बढ़ गया है. इसपर रामपुर के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने गहरा आक्रोश जताया है.

Written By : बाबर खान, रामपुर |  Updated at : 03 Nov 2026 08:40 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के मिलक खानम थाना क्षेत्र में एक झगड़े को शांत कराने पहुंची पुलिस द्वारा महिला को थप्पड़ मारने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. ये मामला मिलक खानम थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव नानकारैन का है. यहां गेट लगाने को लेकर हुए विवाद को शांत कराने पहुंचे मिलक खानम  थाना प्रभारी (SHO) नरेश कुमार ने एक महिला को थप्पड़ जड़ दिया था.

इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद से पुलिस के व्यवहार को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. वहीं, इस प्रकरण को लेकर अब रामपुर के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने गहरा आक्रोश जताया है.  उन्होंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को पत्र लिखकर थाना प्रभारी नरेश कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.  

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सांसद ने क्या आरोप लगाए?

सांसद ने अपने पत्र में सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो और स्थानीय लोगों की शिकायतों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि महिला के साथ सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार और शारीरिक बल का प्रयोग किया गया.  उन्होंने कहा कि पुलिस का दायित्व कानून-व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है. ऐसे में किसी पुलिस अधिकारी द्वारा महिला के साथ इस तरह का व्यवहार गंभीर मामला है.

SHO को निलंबित करने की मांग

मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने मांग की है कि मामले पर तत्काल संज्ञान लेकर थाना प्रभारी नरेश कुमार को निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराई जाए.  उन्होंने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए वो हर स्तर पर आवाज उठाएंगे. सांसद ने प्रदेश में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए पुलिस विभाग को सख्त दिशा-निर्देश जारी करने की भी मांग की है.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि नानकारैन गांव में दो भाइयों के बीच घर के बाहर गेट लगाने को लेकर विवाद काफी समय से चल रहा था. घटना वाले दिन विवाद बढ़ा तो मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराने की कोशिश की. इस दौरान विवाद को शांत कराने पहुंचे SHO नरेश कुमार अपना आपा खो बैठे और एक महिला को थप्पड़ जड़ दिया. वहां मौजूद एक शख्स ने इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. इसके बाद ये मामला गरमा गया. 

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About the author बाबर खान, रामपुर

बाबर खान उत्तर प्रदेश के रामपुर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर खास पकड़ है.
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Published at : 03 Nov 2026 08:40 AM (IST)
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UP NEWS Rampur News
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