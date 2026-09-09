एक सेकंड में पलटी जिंदगी, रामपुर में हुआ दर्दनाक हादसा

उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसने एक घर के चिराग को ही बुझा दिया है, शिवम सैनी नामक युवक तेज रफ्तार से जा रहा था कि अचानक उसकी बाइक सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक खम्भे से टकरा गयी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया. जब तक उसे इलाज के लिए ले जाया गया तब तक उसकी मौत हो गयी.

इस पूरी घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसे देख हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है.फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेज पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

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क्या है पूरा घटनाक्रम ?

जानकारी के मुताबिक, बरेली गेट क्षेत्र में शिवम सैनी नाम का युवक बाइक से जा रहा था. बताया जा रहा है कि बाइक की रफ्तार काफी तेज थी. इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक काफी दूर तक उछलकर जा गिरा, जबकि शिवम एक खंभे से टकराकर नीचे गिर गया.

हादसा होते ही आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल शिवम को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.

हादसा सीसीटीवी में कैद

हादसे की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है. वीडियो में तेज रफ्तार बाइक के अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने और युवक के उछलकर नीचे गिरने का मंजर दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि हादसे के समय युवक ने हेलमेट नहीं पहना था. ऐसे में एक बार फिर यातायात नियमों की अनदेखी जानलेवा साबित हुई. अगर युवक हेलमेट पहनकर और नियंत्रित गति से बाइक चला रहा होता तो शायद हादसे के परिणाम को टाला जा सकता था.

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