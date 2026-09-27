रामपुर के रोडवेज चालक की बेटी तारांकिता बनीं यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर

उत्तर प्रदेश के रामपुर में शाहाबाद की रहने वाली तारांकिता ने परिवार के साथ-साथ क्षेत्र का नाम रोशन किया है. विपरीत परिस्थितियों में पली-बढ़ी तारांकिता ने यूपी पुलिस में उपनिरीक्षक (गोपनीय) के पद पर चयन लिया है. रोडवेज बस चालक की बेटी तारांकिता की सफलता के पीछे संघर्ष के साथ-साथ बुआ और उनके परिवार के सहयोग की अहम भूमिका रही.

तारांकिता के पिता पान सिंह प्रजापति रोडवेज में चालक हैं. उनके दो बेटे और एक बेटी हैं. तारांकिता के जन्म के करीब एक वर्ष बाद उनके छोटे भाई का जन्म हुआ. परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए पिता ने बचपन में ही बेटी को बरेली निवासी अपनी बहन यानी तारांकिता की बुआ के पास भेज दिया.

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बुआ ने पाला-पोसा

बुआ ने तारांकिता को अपनी बेटी की तरह पाला और उनकी पढ़ाई-लिखाई की पूरी जिम्मेदारी उठाई. तारांकिता ने बरेली से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की. इसके बाद बुआ ने उन्हें अपनी बेटी के पास ठाकुरद्वारा भेज दिया, जहां उन्होंने शॉर्टहैंड सीखी और प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में जानकारी हासिल की.

कोविड के बाद शुरू की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी

कोविड काल के बाद तारांकिता ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की. मेहनत और लगन के साथ उन्होंने वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस की उपनिरीक्षक (गोपनीय) भर्ती परीक्षा दी. परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ तो उनका चयन हो गया. इस सफलता के बाद परिवार में खुशी का माहौल है और परिजनों ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई.

पिता के पास लौटने की इच्छा भी नहीं बनी बाधा

तारांकिता के मुताबिक, बड़ी होने के बाद उनके पिता ने उन्हें वापस अपने पास बुलाने की इच्छा जताई थी, लेकिन बुआ के परिवार ने उन्हें वापस भेजने से इनकार कर दिया. फुफेरे भाई अवधेश कुमार ने भी उनकी आगे की पढ़ाई और करियर में हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया. तारांकिता के अनुसार, अवधेश ने उन्हें हमेशा प्यार और प्रोत्साहन दिया.

परिवार में खुशी का माहौल

तारांकिता के दोनों भाई भी पढ़ाई और करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं. उनके बड़े भाई अधिवक्ता हैं, जबकि छोटा भाई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है. तारांकिता के उपनिरीक्षक पद पर चयन के बाद परिवार और परिचितों में खुशी का माहौल है. सीमित पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद तारांकिता ने पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जारी रखी और अब यूपी पुलिस में दारोगा बनकर अपनी मेहनत का परिणाम हासिल किया है.

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