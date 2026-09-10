रामपुर में पिता ने ही कराया के बेटे का अपहरण, दोस्त का लिया साथ

रामपुर जिले के बिलासपुर थाना क्षेत्र में 3 साल 6 माह के बच्चे के अपहरण के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक बच्चे का अपहरण किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उसके पिता ने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर कराया था. पुलिस ने मुकदमे के वादी यानी बच्चे के पिता विकास कुमार और उसके दोस्त शम्भू को गिरफ्तार कर लिया है. बच्चे को सितारगंज से सकुशल बरामद कर लिया गया है

घटना के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 6 सितंबर को विकास कुमार निवासी हंस बिहार कॉलोनी, बिलासपुर ने अपने 3 साल 6 माह के बेटे के अपहरण की तहरीर दी थी. मामले में थाना बिलासपुर में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बच्चे की तलाश के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया.

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सीसीटीवी फुटेज से मिले अहम सुराग

जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से मामले की कड़ियां जोड़ीं. जांच में सामने आया कि विकास कुमार की दो पत्नियां हैं और दूसरी पत्नी से उसके तीन बच्चे हैं. पुलिस के मुताबिक, दूसरी पत्नी 19 अगस्त को घर से चली गई थी, जिसकी गुमशुदगी 21 अगस्त को दर्ज कराई गई थी.

पिता ने क्यों रची बेटे की अपहरण की साजिश?

पुलिस का दावा है कि अपनी पत्नी और उसके परिजनों पर दबाव बनाने के लिए विकास ने अपने दोस्त शम्भू के साथ मिलकर बेटे के अपहरण की साजिश रची. बच्चे को अपहरण कराने के बाद सितारगंज भेज दिया गया, ताकि पुलिस उसकी पत्नी के परिजनों पर दबाव बनाए और उसकी पत्नी को वापस लेकर आए.

घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद

पुलिस ने 10 सितंबर को विकास कुमार को जीरो प्वाइंट, नवीन मंडी बिलासपुर से गिरफ्तार किया. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने सितारगंज से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया. इसके बाद दूसरे आरोपी शम्भू को भी गिरफ्तार कर लिया गया. उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल बिना नंबर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और हेलमेट बरामद किया गया. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

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