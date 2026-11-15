रामपुर में पुलिसकर्मियों पर भी चला यातायात नियमों का डंडा, 50 के कटे चालान

रामपुर में ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस अब अपने ही विभाग के कर्मचारियों पर भी सख्ती कर रही है. इसी क्रम में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले 50 पुलिसकर्मियों के चालान कराए गए हैं. पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिसोदिया ने साफ कहा कि जब पुलिसकर्मी खुद हेलमेट नहीं लगाएंगे तो उन्हें दूसरों का चालान करने का भी अधिकार नहीं है.

शनिवार को रामपुर के मिलक नगर में सरकारी अस्पताल के सामने सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा अभियान के तहत यातायात सुरक्षा जागरूकता एवं निशुल्क हेलमेट वितरण समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिसोदिया ने लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया. इस दौरान उन्होंने बाइक सवारों को निशुल्क हेलमेट भी वितरित किए.

यातायात नियमों का पालन करने की अपील

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसपी अनिल कुमार सिसोदिया ने यातायात सुरक्षा के सात संकल्पों के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें. निर्धारित गति सीमा का पालन करें और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग बिल्कुल न करें.

इसके अलावा नशे की हालत में वाहन न चलाने, यातायात संकेतों का पालन करने और अपनी सुरक्षा के साथ दूसरों की जिंदगी का भी ध्यान रखने की अपील की. इस दौरान एसपी ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि अब तक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 50 पुलिसकर्मियों के भी चालान कराए जा चुके हैं.

पुलिसकर्मियों के भी काटे गए चालान

एसपी ने कहा कि पुलिसकर्मियों को पहले खुद नियमों का पालन करना चाहिए. अगर पुलिसकर्मी ही बिना हेलमेट के वाहन चलाएंगे तो उन्हें दूसरों का चालान करने का अधिकार नहीं है. पहले पुलिसकर्मी खुद हेलमेट लगाएं और नियमों का पालन करें, उसके बाद दूसरों को भी जागरूक करें.

एसपी ने कहा कि यातायात नियमों की अनदेखी के कारण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और कई बार लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है. इसलिए सभी लोग दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें और बाइक चलाते समय मोबाइल फोन पर बात न करें. यातायात नियमों का पालन करना केवल पुलिस के डर से नहीं, बल्कि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जरूरी है.