रामपुर में चौंकाने वाला खुलासा, पाकिस्तानी महिला बनी सरकारी टीचर, पोल खुली तो गई नौकरी

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पाकिस्तानी नागरिकता वाली महिला ने अपनी पहचान छिपाकर लगभग 30 साल तक सरकारी स्कूल में शिक्षिका के रूप में नौकरी की. इस खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है. उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर आरोपी महिला के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है.

रामपुर के मोहल्ला आतिशबाज गली निवासी अख्तर अली की बेटी माहिरा अख्तर का निकाह 17 जून 1979 को पाकिस्तान के निवासी सिबगत अली से हुआ था. निकाह के बाद वह पाकिस्तान चली गई और वहां की नागरिकता हासिल कर ली. पाकिस्तान में उसने दो बेटियों को जन्म दिया.

पाकिस्तानी महिला बनीं सरकारी टीचर

करीब तीन साल बाद शौहर से तलाक होने पर वह अपनी दोनों बेटियों के साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीजा लेकर रामपुर (भारत) वापस आ गई. वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद वह अवैध रूप से भारत में रहने लगी, जिसके लिए 1983 में उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम (Foreigners Act) के तहत मामला भी दर्ज हुआ और उसे अदालत से सजा भी मिली.

माहिरा ने कथित तौर पर अपनी पाकिस्तानी नागरिकता और पिछले आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाकर अपनी पुरानी भारतीय साख और फर्जी निवास प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया और 22 जनवरी 1992 को उसने बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापिका की नौकरी प्राप्त कर ली. उसकी तैनाती सैदनगर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय कुम्हरिया कला में हुई.

वह स्कूल में 'फरजाना मैडम' के नाम से जानी जाती थी और दशकों तक सरकारी वेतन लेती रही. स्थानीय खुफिया इकाई (LIU) की जांच के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि एक पाकिस्तानी नागरिक सरकारी पद पर कार्यरत है. इसके बाद शासन स्तर पर जांच शुरू हुई.

धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज

मामला उजागर होने पर विभाग ने उसे 2022 में सेवा से बर्खास्त कर दिया था. जांच में यह भी पता चला कि उसकी एक बेटी ने भी फर्जी दस्तावेजों के सहारे बरेली में सरकारी शिक्षिका की नौकरी हासिल कर ली थी. हाल ही में शासन के कड़े रुख के बाद, बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर रामपुर के अजीमनगर थाने में माहिरा उर्फ फरजाना के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचना की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

पुलिस अधीक्षक रामपुर ने बताया कि "पाकिस्तानी नागरिकता छिपाकर फर्जी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.

जिला अधिकारी रामपुर अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है. दरअसल महिला का जन्म भारत मे ही हुआ था और उसने शिक्षा भी भारत मे ही हासिल की थी. उसकी शादी पाकिस्तान में हुई थी लेकिन तलाक के बाद वो वापस भारत आ गयी. जिसके बाद से वह भारत में ही रह रही है इसलिए उसकी नागरिकता का मामला फंस गया है.

