समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं. सु्प्रीम कोर्ट ने भी उनकी अंतरिम जमानत पर मुहर लगा दी है. सवाल अब भी है कि क्या आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़ सकते हैं? सवाल यह भी है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव से आजम के परिवार से सियासी मैदान में कौन होगा? बड़ा बेटा अदीब या मुंहबोली बेटी एकता कौशिक या उनकी पत्नी तजीन फातिमा?

बीते कुछ हफ्तो में आजम खान के परिवार के सदस्यों पर आए अलग-अलग अदालती फैसलों से यह संकेत मिलते हैं कि तजीन फातिमा का नाम इस रेस में सबसे आगे हैं. इसकी वजह यह है कि एक तो उनके पास पुराना सियासी अनुभव है. वह पहले भी विधायक रह चुकीं हैं और साल 2019 के उप चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा चुकी हैं. तजीन का नाम रेस में होने की दूसरी वजह यह है कि आजम के बड़े बेटे अदीब और उनकी मुंह बोली बेटी एकता कौशिक ने अभी तक सियासत में कदम नहीं रखा है और न ही निकट भविष्य में संभावना है.

तो अब बात करते हैं आजम, अब्दुल्ला और तजीन फातिमा पर आए अदालती फैसलों और उसके सियासत में होने वाले असर पर .

सबसे पहले बात आजम खान की. आजम खान को अलग-अलग मामलों में सजा हो चुकी है, जो उनकी चुनावी राह में बड़ी बाधा बन सकती है. छजलैट मामले में उन्हें दो साल की कैद, शहजादनगर में भड़काऊ भाषण के मामले में दो साल की कैद और जुर्माना हुआ है. दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में उन्हें सात साल की सजा सुनाई गई थी, हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है. इसके अलावा डूंगरपुर मामले में उन्हें सात साल और दूसरे डूंगरपुर मामले में दस साल की कैद के साथ 14 लाख रुपये जुर्माने की सजा हुई है. वहीं, दो पैन कार्ड मामले में सात साल की सजा को बाद में बढ़ाकर दस साल कर दिया गया. जिलाधिकारी को 'तनखैया' कहने के मामले में भी उन्हें दो साल की कैद हुई है.

अब्दुल्ला आजम का क्या होगा?

अब्दुल्ला आजम की चुनावी राह में भी कई कानूनी अड़चनें बनी हुई हैं. छजलैट मामले में उन्हें दो साल की कैद हुई थी, जिसके चलते उनकी विधायकी चली गई थी. दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में उन्हें सात साल की सजा सुनाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है. वहीं, दो पैन कार्ड मामले में उन्हें सात साल की सजा हुई थी. इस मामले में हाईकोर्ट ने सजा पर रोक तो लगाई, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई. ऐसे में उनकी चुनावी पात्रता को लेकर कानूनी पेच अभी बरकरार है.

आजम की पत्नी लड़ सकतीं हैं चुनाव?

आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फातिमा के लिए चुनावी राजनीति में वापसी की संभावनाएं बढ़ गई हैं. दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है. तजीन फातिमा रामपुर शहर विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुकी हैं. उन्होंने 2019 के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी भारत भूषण गुप्ता को 7,776 वोटों से हराकर जीत दर्ज की थी. ऐसे में आजम खान और अब्दुल्ला आजम के सामने कानूनी चुनौतियां बनी रहने की स्थिति में तजीन फातिमा की भूमिका रामपुर की सियासत में महत्वपूर्ण हो सकती है.