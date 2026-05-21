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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरामपुर में लाइसेंसी राइफल साफ करते समय चली गोली, पति-पत्नी की दर्दनाक, पुलिस जांच में जुटी

रामपुर में लाइसेंसी राइफल साफ करते समय चली गोली, पति-पत्नी की दर्दनाक, पुलिस जांच में जुटी

Rampur News In Hindi: रामपुर में लाइसेंसी राइफल साफ करते समय चली एक गोली ने पति-पत्नी दोनों की जान ले ली. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

By : बाबर खान, रामपुर | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 21 May 2026 10:58 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के रामपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां लाइसेंसी राइफल साफ करते समय चली एक गोली ने पति-पत्नी दोनों की जान ले ली. हादसे के बाद स्थानीय पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंची. पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है, साथ ही यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह सिर्फ हादसा था या कोई और वजह थी.

जानकारी के मुताबिक, यूपी के रामपुर का रहने वाला एक कारोबारी अपने घर की छत पर बैठकर लाइसेंसी राइफल की सफाई कर रहा था. बताया जा रहा है कि इसी दौरान अचानक राइफल से फायर हो गया. गोली पहले कारोबारी के गले को चीरती हुई पीछे खड़ी उसकी पत्नी की गर्दन के पार निकल गई. गोली लगते ही दोनों जमीन पर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई.

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मां-बाप के लाश देख बेटे-बेटी के उड़े होश

वहीं, लाइसेंसी राइफल से गोली चलने की तेज आवाज सुनकर बेटा और बेटी छत की ओर दौड़े. वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए. मां-बाप के शव खून से लथपथ पड़े थे. घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई.

पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

सूचना मिलते ही पुलिस और क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल शुरू कर दी. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि राइफल साफ करते समय अचानक फायर हुआ. राइफल से केवल एक ही राउंड चला, जिसने पति-पत्नी दोनों की जान ले ली.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना के मुताबिक, प्रथम दृष्टया मामला राइफल साफ करते समय अचानक गोली चलने का प्रतीत हो रहा है. एक ही गोली से पति और पत्नी दोनों की मौत हुई है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है. जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा.

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About the author बाबर खान, रामपुर

बाबर खान उत्तर प्रदेश के रामपुर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर खास पकड़ है.
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Published at : 21 May 2026 10:58 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police Rampur News
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