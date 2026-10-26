रामपुरः गो तस्करों में पुलिस एनकाउंटर का खौफ! जमानत तुड़वाकर पहुंच रहे जेल

रामपुर में गोवंशीय पशुओं के वध और गो तस्करी के मामलों में पुलिस की लगातार कार्रवाई के बीच जमानत पर बाहर चल रहे आरोपियों में भी गिरफ्तारी का डर दिखाई देने लगा है. पुलिस मुठभेड़ों में आरोपियों की गिरफ्तारी और गोली लगने की घटनाओं के बीच अब कुछ आरोपी अपनी जमानत तुड़वाकर जेल पहुंच रहे हैं. गो तस्करी के मुकदमों में जमानत पर बाहर चल रहे 10 आरोपी अपनी जमानत तुड़वाकर जेल जा चुके हैं. जनवरी 2026 से अब तक 24 गो तस्कर मुठभेड़ में पकड़े जा चुके हैं.

जानकारी के मुताबिक, कैमरी थाना क्षेत्र के शकील के खिलाफ वर्ष 2018 में गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मामले में हनीफ ने उसकी जमानत ली थी. 21 सितंबर को हनीफ ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर शकील की जमानत वापस ले ली. इसके बाद न्यायालय ने शकील के खिलाफ वारंट जारी किए और उसे जेल भेज दिया गया.

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जमानत तुड़वाकर जेल पहुंचा कासिम

इसी तरह दूसरा मामला सैफनी थाना क्षेत्र के कासिम से जुड़ा है. गो तस्करी के एक मुकदमे में नाम सामने आने के बाद पुलिस ने उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. पुलिस उसके तीन साथियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर चुकी थी, जिनके पैरों में गोली लगी थी. इसके बाद कासिम ने भी गिरफ्तारी से बचने के बजाय एक साल पुराने शस्त्र अधिनियम के मुकदमे में 27 अगस्त को अपनी जमानत तुड़वा ली और जेल चला गया.

इन आरोपियों ने भी तुड़वाई जमानत

जमानत तुड़वाकर जेल जाने वालों में शाहवेज निवासी मोहल्ला घर मर्दन खां, थाना कोतवाली, शकील निवासी मोहल्ला गोढ़ी, थाना कैमरी, समीर निवासी गांव चुटिया, थाना शहजादनगर, अजीम निवासी मोहल्ला असादुल्लापुर, शरीफ निवासी गांव ओसी, थाना शाहबाद, छोटे और ओवेश निवासी थाना बिलासपुर क्षेत्र के नाम शामिल हैं.

पुलिस की लगातार कार्रवाई के बीच जमानत पर बाहर चल रहे आरोपियों का वापस जेल पहुंचना भी चर्चा का विषय बना हुआ है. पुलिस गो तस्करी के मामलों में आरोपियों की जमानत का सत्यापन कर रही है.

लगातार जारी रहेगा अभियान- एएसपी अनुराग सिंह

अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रामपुर जनपद में गो तस्करों के खिलाफ जमानत सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत सभी थानों में कार्रवाई की जा रही है. इसी अभियान के दौरान कई आरोपी अपनी जमानत तुड़वाकर वापस जेल चले गए हैं. उन्होंने कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा.

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