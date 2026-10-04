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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरामपुरः प्रेस कॉन्फेंस में भड़के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, इस सवाल पर हुए नाराज

रामपुरः प्रेस कॉन्फेंस में भड़के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, इस सवाल पर हुए नाराज

रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी चर्चाओं मे हैं. प्रेस कॉन्फ्रेस में में मुस्लिम समुदाय को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भड़क गए.

Written By : बाबर खान, रामपुर |  Updated at : 04 Oct 2026 03:54 PM (IST)
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रामपुर में मुस्लिम समुदाय को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भड़क गए. उन्होंने ‘अब्दुल’ शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए कहा कि किसी समुदाय का मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि देश में मुसलमान हैं, उन्हें किसी एक नाम से संबोधित कर उनका मजाक उड़ाना ठीक नहीं है. सांसद नदवी समाजवादी पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे.

पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने पार्टी की स्थापना और नेतृत्व को लेकर अपनी बात रखी और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा. सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताओं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नेतृत्व क्षमता के कारण आज समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के कद को छोटा करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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यूपी में चल रही समाजवादी पार्टी की आंधी- नदवी

वोटों की चोरी के मुद्दे पर सांसद ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर सवाल उठाए. उन्होंने विपक्षी नेताओं के बयानों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि वोटों की चोरी के बाद बनी सरकारों की वैधता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट है. यूपी चुनाव को लेकर नदवी ने कहा कि समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और प्रदेश में सपा की आंधी चल रही है. उन्होंने इंडिया गठबंधन और पीडीए की मजबूत सरकार बनाने का दावा भी किया.

रामपुर में सपा प्रत्याशी को लेकर सांसद ने क्या कहा?

रामपुर में 2027 के संभावित सपा प्रत्याशी को लेकर भी सांसद ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अब कमरों में बैठकर रामपुर की लीडरशिप तय करने का दौर नहीं रहा. जो भी चुनाव लड़ने का इच्छुक है, वह जनता के बीच जाए और जनता का समर्थन हासिल करे. इसके बाद पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि कौन सक्षम है. सांसद ने कहा कि वर्ष 2024 की तरह आने वाले चुनाव में भी जनता अपना फैसला खुद करेगी और तय करेगी कि रामपुर का नेतृत्व कौन करेगा.

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About the author बाबर खान, रामपुर

बाबर खान उत्तर प्रदेश के रामपुर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर खास पकड़ है.
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Published at : 04 Oct 2026 03:31 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Rampur News Mohibbullah Nadvi
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