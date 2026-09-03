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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरामपुर में जापानी बुखार की दस्तक, 3 वर्षीय मासूम ICU में, मचा हड़कंप

रामपुर में जापानी बुखार की दस्तक, 3 वर्षीय मासूम ICU में, मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश का रामपुर में तीन साल के बच्चे में जापानी बुख़ार की पुष्टि हुई है, बच्चे की हालत गंभीर है उसका आईसीयू में इलाज चल रहा है. ये मामला आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है.

Written By : बाबर खान, रामपुर |  Updated at : 03 Sep 2026 10:48 AM (IST)
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रामपुर के बिलासपुर क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में जापानी बुखार इंसेफ्लाइटिस का मामला सामने आया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. खजुरिया थाना क्षेत्र के गांव खजुरिया कलां निवासी तीन वर्षीय बच्चे अबुजर में जापानी बुखार की पुष्टि हुई है. बच्चे का हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, बच्चे की हालत गंभीर है, आईसीयू में उसका उपचार चल रहा है.

बताया गया कि अबुजर को करीब एक सप्ताह से तेज बुखार आ रहा था. स्थानीय स्तर पर उपचार के बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ. तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे 29 अगस्त की शाम हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद जापानी इंसेफेलाइटिस की पुष्टि की.

जांच के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम

अस्पताल प्रशासन ने मामले की जानकारी रामपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. दीपा सिंह को दी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया. मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र की टीम खजुरिया कलां गांव पहुंची. टीम ने मासूम के माता-पिता और भाई-बहनों समेत परिवार के आठ सदस्यों के ब्लड सैंपल लिए. सभी सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं.

इलाके में सैनेटाइजेशन और छिड़काव

वहीं स्वास्थ्य विभाग और मलेरिया विभाग की संयुक्त टीम ने संक्रमित बच्चे के मकान को सैनेटाइज कराया. गांव की गलियों और नालियों में जलभराव वाले स्थानों पर एंटी-लार्वा दवा का छिड़काव कराया जा रहा है. इसके साथ ही मच्छरों की रोकथाम के लिए फॉगिंग भी कराई जा रही है.

स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीणों से घरों के आसपास पानी जमा न होने देने और मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करने की अपील की है. बच्चों को पूरी आस्तीन के कपड़े पहनाने की भी सलाह दी गई है. अधिकारियों ने कहा कि तेज बुखार के साथ झटके, बेहोशी या अन्य गंभीर लक्षण दिखाई देने पर मरीज को तत्काल सरकारी अस्पताल ले जाएं. ये इंस्फेलाइटिस हो सकता है.   

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About the author बाबर खान, रामपुर

बाबर खान उत्तर प्रदेश के रामपुर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर खास पकड़ है.
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Published at : 03 Sep 2026 10:48 AM (IST)
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