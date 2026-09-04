रामपुर में H1N1 और जापानी फीवर के मामले, 80 घरों में 345 लोगों का सर्वे

उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद में H1N1 और जापानी इंसेफेलाइटिस (JE) के एक-एक मामले की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और जांच का दायरा बढ़ा दिया है. प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी ले रही हैं. संदिग्ध लक्षण मिलने पर तत्काल जांच और उपचार की व्यवस्था की जा रही है.

H1N1 का मामला UDSP पोर्टल पर रिपोर्ट हुआ है. मरीज रामपुर के घेर कलंदर खान क्षेत्र का रहने वाला है और वर्तमान में निमोनिया के उपचार के लिए टीएमयू में भर्ती है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मरीज की हालत में सुधार है और उसे आवश्यक दवा ओसेल्टामीविर उपलब्ध करा दी गई है.

अर्बन टीम ने तीन टीमें गठित कर 80 घरों में 345 लोगों का किया सर्वे

मामले की जानकारी मिलते ही रैपिड रिस्पॉन्स टीम ने क्षेत्र का दौरा किया. अर्बन टीम ने तीन फील्ड टीमें गठित कर घर-घर सर्वे कराया. टीमों ने 80 घरों में 345 लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी ली. सर्वे के दौरान बुखार के साथ खांसी, गले में खराश या सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला. स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्र में अगले 15 दिनों तक प्रतिदिन निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं.

वहीं, जापानी इंसेफेलाइटिस का मामला बिलासपुर ब्लॉक के ग्राम खजुरिया कलां में सामने आया है. मरीज की उम्र 2 वर्ष 3 माह है और उसका उपचार सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में चल रहा है. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर स्थिति का सत्यापन किया. जांच के दौरान क्षेत्र में कुछ स्थानों पर सूकर पालन की जानकारी मिली, जिसके बाद संबंधित विभाग को सूकर पालकों को चिन्हित कर आवश्यक सर्विलांस कराने के निर्देश दिए गए हैं.

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आठ स्वास्थ्य टीमों ने गांव में सर्वे कर 10 लोगों में पाया बुखार

मच्छरों की रोकथाम के लिए गांव में नाले-नालियों और लार्वा पनपने वाले स्थानों पर लार्वीसाइड का छिड़काव कराया गया. 3 सितंबर को आठ स्वास्थ्य टीमों ने गांव में घर-घर जाकर सघन सर्वे किया. इस दौरान 10 लोगों में बुखार पाया गया, जिनके रक्त नमूने लेकर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस और लेप्टोस्पायरोसिस की जांच के लिए भेजे गए हैं. प्राथमिक विद्यालय खजुरिया कलां में स्वास्थ्य टीम ने कैंप लगाकर विद्यार्थियों और शिक्षकों का भी फीवर सर्विलांस किया.

मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. दीपा सिंह ने लोगों से अपील की है कि बुखार, लगातार खांसी, गले में खराश, सांस लेने में कठिनाई या तेज बुखार के साथ मानसिक स्थिति में बदलाव जैसे लक्षण दिखाई देने पर स्वयं दवा लेने के बजाय तत्काल नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सकीय सलाह लें.

उन्होंने लोगों से घर और आसपास पानी जमा न होने देने, साफ-सफाई रखने, मच्छरदानी का इस्तेमाल करने और पूरी बांह के कपड़े पहनने की अपील की है. साथ ही पीने के पानी को उबालकर या क्लोरीन युक्त पानी का इस्तेमाल करने की सलाह दी है. स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि दोनों प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी की जा रही है और स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है.

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