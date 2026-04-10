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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में SIR के बाद रामपुर जिले की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 3 लाख से अधिक वोटर्स के कटे नाम

यूपी में SIR के बाद रामपुर जिले की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 3 लाख से अधिक वोटर्स के कटे नाम

UP Final Voter List: डीएमअजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि रामपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. पहले जनपद में कुल 17 लाख 57 हजार मतदाता दर्ज थे.

By : बाबर खान, रामपुर | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 10 Apr 2026 04:20 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई. जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी.

रामपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. पहले जनपद में कुल 17 लाख 57 हजार मतदाता दर्ज थे, लेकिन अंतिम सूची जारी होने के बाद 3 लाख 21 हजार मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं. प्रशासन के मुताबिक जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, उनमें वे लोग शामिल हैं जो या तो लंबे समय से जनपद से बाहर रह रहे हैं या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी है.

वहीं इस प्रक्रिया के दौरान 1 लाख 16 हजार नए मतदाताओं को भी सूची में जोड़ा गया है, जिससे अब रामपुर में कुल मतदाताओं की संख्या घटकर 15 लाख 41 हजार रह गई है. जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की गई है और इसका उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और अपडेट रखना है, ताकि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो.

पात्र नए मतदाताओं को जोड़ा गया

विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया अभियान के तहत व्यापक जांच की गई है. जो मतदाता बाहर रह रहे थे या जिनका निधन हो चुका था, उनके नाम हटाए गए हैं, जबकि पात्र नए मतदाताओं को जोड़ा गया है. प्रशासन का कहना है कि यदि किसी योग्य मतदाता का नाम सूची में नहीं जुड़ा है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकता है.

यूपी में 84 लाख से अधिक मतदाताओं की वृद्धि

बता दें कि यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि एसआईआर 2026 के बाद प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में राज्य में 84 लाख से अधिक मतदाताओं की वृद्धि हुई है, जिससे कुल मतदाता संख्या 13.39 करोड़ हो गई है.

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About the author बाबर खान, रामपुर

बाबर खान उत्तर प्रदेश के रामपुर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर खास पकड़ है.
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Published at : 10 Apr 2026 04:16 PM (IST)
Tags :
ECI UP NEWS Rampur News UP Voter List UP SIR UP SIR Final List 2026 UP Voter List 2026
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