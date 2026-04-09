रामपुर में बे-मौसम बारिश का कहर! किसानों की फसलें हुई बर्बाद, डीएम ने दिया मुआवजे का भरोसा

उत्तर प्रदेश के रामपुर में बे-मौसम हुई बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. खेतों में कटाई के लिए तैयार खड़ी गेहूं की फसल बारिश की मार से काफी हद तक खराब हो गई है. इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके बाद अब किसानों ने प्रशासन और सरकार से मुआवजे देने की मांग की है. वहीं जिला प्रशासन ने नुकसान का आंकलन कर किसानों को राहत दिलाने का भरोसा दिया है.

बीते कुछ दिनों से यूपी रामपुर समेत कई जिलों में अचानक बदले मौसम और आंधी-बारिश व ओलावृष्टि की वजह से किसानों को फसलों को खासा नुक़सान हुआ है. बे-मौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है. खेतों में पककर तैयार खड़ी गेहूं की फसल गिर गई है और कई जगहों पर भीगकर खराब हो गई है.

बारिश की वजह से फसलों को नुकसान

किसानों का कहना है कि इस बारिश से उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है. किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द सर्वे कराकर उन्हें उचित मुआवजा देने की माँग की है.

फसल नुकसान का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी अपने काफिले के साथ थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के पंजाब नगर गांव पहुंचे. यहां उन्होंने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और खेतों में जाकर गेहूं की फसल की स्थिति का निरीक्षण किया.

डीएम ने किया खराब फसलों का निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जिन किसानों की फसल बारिश से खराब हुई है, उसका तत्काल सर्वे कराया जाए और रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाए. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से किसानों को हर संभव मदद दिलाई जाएगी और मुआवजा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

डीएम ने कहा कि “जिन किसानों की फसल बे-मौसम बारिश से प्रभावित हुई है, उनका सर्वे जल्द कराया जाएगा और रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी, ताकि उन्हें मुआवजा दिलाया जा सके.” फिलहाल, प्रशासन के आश्वासन के बाद किसानों को कुछ राहत की उम्मीद जरूर जगी है. लेकिन, अब देखना होगा कि सर्वे और मुआवजे की प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी होती है.

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