रामपुर में दशहरे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 37 जगहों पर होगा रावण दहन

उत्तर प्रदेश के रामपुर में विजयदशमी यानी दशहरे के पर्व को लेकर रामपुर में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है. जनपद के शहरी और ग्रामीण इलाकों में अलग-अलग स्थानों पर रावण दहन के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

रामलीला मैदानों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक इस पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.

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12 प्रमुख स्थानों पर होगा रावण दहन

अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह के मुताबिक, पूरे जनपद में 12 प्रमुख स्थानों पर रावण दहन के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. जबकि छोटे-बड़े मिलाकर करीब 37 स्थानों पर रावण दहन होगा. इन आयोजनों में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल होंगे. इसे देखते हुए सभी प्रमुख रामलीला मैदानों और मेला स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है. साथ ही अग्निशमन विभाग की टीमों को भी मुस्तैद रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तत्काल निपटा जा सके.

वहीं,जिन प्रमुख स्थलों पर जनप्रतिनिधियों और वीआईपी लोगों के पहुंचने की संभावना है, वहां सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी रखी जा रही है, जिससे दशहरे का पर्व शांति और सौहार्द के साथ संपन्न कराया जा सके.

लोगों से ट्रैफिक नियमों के पालन की अपील

अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने लोगों से अपील की है कि दशहरा मेले में पहुंचने के दौरान यातायात नियमों का पालन करें. अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें और यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें.

पुलिस प्रशासन का कहना है कि दशहरे के सभी कार्यक्रमों को सकुशल संपन्न कराना प्राथमिकता है. किसी भी तरह की अव्यवस्था या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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