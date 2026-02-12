रामपुर: जिला पंचायत ऑफिस बना खून का मैदान, अधिवक्ता फारूक की गोली मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के रामपुर में जिला पंचायत कार्यालय में दिनदहाड़े एक वकील की गोली मार कर हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि मृतक वकील फारूक की पत्नी गौसिया जिला पंचायत कार्यालय में क्लर्क हैं. यहीं पर थाना पटवई क्षेत्र के मिलक तहव्वर गांव का रहने वाला असगर अली भी बाबू है.

कल ( 11 फरवरी) दिन में गौसिया और बाबू असगर अली के बीच कुछ हॉट-टॉक हुई थी. इसी बात को लेकर गौसिया ने अपने पति फारुख को कॉल करके बुला लिया, फारुख सीधे असगर अली के पास उसके केबिन में गए. वहां दोनों में कहासुनी होने लगी और देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई होने लगी.

लाइसेंस रिवाल्वर से अधिवक्ता को उतारा मौत के घाट

जानकारी के अनुसार, इसी दौरान आरोपी असगर अली ने अपने लाइसेंस रिवाल्वर से अधिवक्ता फारूक पर गोलियां चला दीं और गौसिया पर भी बट से हमला कर दिया. घायल अवस्था में अधिवक्ता को जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना में अधिवक्ता की पत्नी गौसिया भी घायल हुई है. अधिवक्ता की हत्या के बाद उनके परिजनों ने जिला अस्पताल की इमरजेंसी में जमकर हंगामा किया.

पुलिस ने कार्रवाई कर असगर अली को किया गिरफ्तार

रामपुर के एसपी विद्या सागर मिश्र और अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह के साथ डीएम अजय कुमार द्विवेदी भी जिला अस्पताल पहुंचे और आक्रोशित परिजनों को समझाने का प्रयास किया. वकीलों का कहना है कि हमारे वकील इस प्रशासन में सुरक्षित नहीं हैं. हमारे साथी वकील की गोली मार कर हत्या कर दी गई है इस मौजूदा सरकार में जनता और वकील सुरक्षित नहीं हैं. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी लिपिक असगर अली को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने अधिवक्ता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है.

फारूक की किसी बात को लेकर आरोपी से हुई थी कहासुनी

रामपुर के एसपी विधा सागर मिश्र ने बताया कि अधिवक्ता फारूक जिला पंचायत कार्यालय गये थे. जहां उनकी पत्नी कार्यरत हैं वहां उनकी पत्नी के कक्ष में असगर नाम के क्लर्क ने फारूक को गोली मारी है. दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. घायल अवस्था में फारूक को जिला अस्पताल लाया गया था जहां उनकी दुखद म्रत्यु हो गयी है. आरोपी असगर को हिरासत में ले लिया गया है वह भी घायल हुआ है. अधिवक्ता की पत्नी को भी चोट आई है उनका भी इलाज चल रहा है. परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अधिवक्ता की हत्या से रामपुर के वकीलों में आक्रोश है.

ये भी पढ़िए- Vaibhav Suryavanshi: चौका-छक्का मारने वाले वैभव सूर्यवंशी के सामने अब मैट्रिक परीक्षा की चुनौती, एडमिट कार्ड जारी