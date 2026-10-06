रामपुर के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, सामने आई तस्वीर

उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे कर रही है. हालांकि रामपुर जिला अस्पताल से सामने आई एक तस्वीर इन दावों पर सवाल खड़े करती नजर आ रही है. यहां मरीजों को स्ट्रेचर की सुविधा तो मिल रही है, लेकिन स्ट्रेचर को खींचकर मरीज को इमरजेंसी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी कई बार उनके तीमारदारों को ही उठानी पड़ रही है.

दरअसल, रामपुर जिला अस्पताल की इमरजेंसी से जुड़ी एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें मरीज के तीमारदार खुद स्ट्रेचर लेकर जाते और उस पर मरीज को लिटाकर अस्पताल तक लाते हुए नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि इमरजेंसी-42 में दो वार्ड बॉय की ड्यूटी लगाई गई है, इसके बावजूद मरीज को स्ट्रेचर पर लाने के लिए तीमारदारों को खुद ही आगे आना पड़ रहा है.

हालात यह हैं कि मरीज के परिजन पहले इमरजेंसी से स्ट्रेचर लेकर जाते हैं, फिर मरीज को उस पर लिटाते हैं और इसके बाद खुद ही स्ट्रेचर को खींचकर अस्पताल की इमरजेंसी तक लेकर आते हैं. ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि जब अस्पताल में वार्ड बॉय की ड्यूटी लगाई गई है तो आखिर मरीजों को स्ट्रेचर पर लाने और ले जाने की जिम्मेदारी तीमारदारों को क्यों उठानी पड़ रही है?

मरीज और उनके परिजन पहले से ही बीमारी और परेशानी से जूझ रहे होते हैं. ऐसे में अस्पताल पहुंचने के बाद भी यदि उन्हें मरीज को स्ट्रेचर पर लाने के लिए खुद मशक्कत करनी पड़े, तो इससे अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है.

कर्मचारियों की कमी का हवाला

इस पूरे मामले को लेकर जब रामपुर जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. बृजेश चंद्र सक्सेना से बात की गई तो उन्होंने अस्पताल में मरीजों के अधिक दबाव और कर्मचारियों की कमी को इसकी प्रमुख वजह बताया. सीएमएस का कहना है कि जिला अस्पताल में मरीजों का लोड काफी अधिक है, जबकि उसके अनुपात में कर्मचारियों की संख्या कम है. अस्पताल प्रशासन की ओर से लगातार शासन को पत्र भेजकर अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग की जा रही है, ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें.

सीएमएस के मुताबिक कर्मचारियों की कमी के चलते अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से संचालित करने में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

कब सुधरेंगी व्यवस्थाएं?

एक तरफ सरकार सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर दे रही है. वहीं दूसरी तरफ जिला अस्पताल से सामने आई यह तस्वीर जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर रही है. मरीजों के तीमारदारों का खुद स्ट्रेचर खींचकर मरीज को इमरजेंसी तक ले जाना अस्पताल की व्यवस्थाओं और स्टाफ की उपलब्धता पर गंभीर सवाल खड़े करता है.