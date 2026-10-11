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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरामपुर में बदमाशों का खूनी खेल, दिनदहाड़े कारोबारी को मारी गोली, बहू के परिवार पर आरोप

रामपुर में बदमाशों का खूनी खेल, दिनदहाड़े कारोबारी को मारी गोली, बहू के परिवार पर आरोप

रामपुर में बदमाशों ने दिनदहाड़े मौत का खूनी खेल खेला है. बदमाशों ने एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी. वहीं मृतक के पिता ने बहू के परिवार वालों पर हत्या कराने का आरोप लगाया है.

Written By : बाबर खान, रामपुर |  Updated at : 11 Oct 2026 10:06 PM (IST)
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रामपुर में बदमाशों ने दिनदहाड़े मौत का खूनी खेल खेला है. बदमाशों ने एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. हत्या की वारदात CCTV में कैद हुई है. वहीं मृतक के पिता ने बहू के परिवार वालों पर हत्या कराने का आरोप लगाया है. पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है. यह घटना मिलक खानम थाना क्षेत्र से सामने आई है.

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान बिलासपुर क्षेत्र के टाह कला निवासी नवजोत सिंह के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि नवजोत ने करीब एक साल पहले अपने से उम्र में बड़ी महिला से प्रेम विवाह किया था. मृतक के पिता ने महिला के परिवार के लोगों को हत्या के मामले में आरोपी बनाया है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी जांच की जा रही है.

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दिनदहाड़े कारोबारी की हत्या से हड़कंप

रामपुर के मिलक खानम थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े हुई इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया. बताया गया कि कुम्हरिया कला अड्डे पर नवजोत सिंह अपने कार वॉशिंग सेंटर पर बैठे थे. इसी दौरान कार से पहुंचे हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दीं. गोली लगने से नवजोत सिंह की मौत हो गई. वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए.

प्रेम विवाह के बाद हत्या का आरोप

मृतक नवजोत सिंह के पिता के मुताबिक, उनके बेटे ने करीब एक साल पहले प्रेम विवाह किया था. बताया जा रहा है कि नवजोत ने एक विधवा महिला से शादी की थी, जो उम्र में उससे लगभग आठ साल बड़ी थी. अब मृतक के पिता ने महिला के परिवार के लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है. हालांकि, हत्या के पीछे की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है.

हत्या की वारदात पर अधिकारियों ने क्या कहा?

रामपुर के अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. तहरीर में जिन अन्य लोगों के नाम बताए गए हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी. आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. घटनास्थल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी पुलिस को मिली है, जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

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About the author बाबर खान, रामपुर

बाबर खान उत्तर प्रदेश के रामपुर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर खास पकड़ है.
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Published at : 11 Oct 2026 10:00 PM (IST)
Tags :
Rampur News
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