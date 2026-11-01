रामलीला मैदान: सपा चीफ अखिलेश यादव, सीएम योगी के 'हिन्दुओं के वोट कटे' वाले बयान पर किया पलटवार

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान से अपने भाषण की शुरुआत की जिसमें सीएम ने कहा था कि सवा करोड़ हिन्दुओं को वोट कटे हैं.

कन्नौज सांसद ने कहा कि सच्चाई तो यह है कि जब यह बात आई है कि एक करोड़ सत्ताइस लाख वोट कटे, वो अब दिल्ली वालों पर हार का ठीकरा फोड़ना चाहते हैं.

अखिलेश ने कहा कि सवा करोड़ के दावे को अगर 403 विधानसभा सीटों से बांटा जाए तो हर सीट पर 31,000 वोट कम हुए हैं. जब उनको अपनी हार दिखने लगी तब वो वोट कटने की बात कर रहे हैं.

सपा चीफ ने कहा कि बीजेपी के लोग चाहते हैं कि सिर्फ वही लोग वोटर बनें जो उनकी पार्टी के सदस्य हों, सिर्फ वही लोग नागरिक हों जो बीजेपी के नेता हों. यह साजिश चल रही है.

अखिलेश ने यूपी उपचुनाव का जिक्र कर कहा कि वहां वोटर्स को डराया गया. यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग अगर अच्छा स्वागत करते हैं तो विदाई भी अच्छी करते हैं. लोकसभा में बीजेपी की थोड़ी विदाई हुई है. आगे और भी होगा.

यहां से बदलाव का ही संदेश जाएगा- अखिलेश

रामलीला मैदान को लोकतंत्र की हल्दीघाटी बताते हुए अखिलेश ने कहा कि यहां से बदलाव का ही संदेश जाएगा. राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश ने कहा कि जिन्होंने चोरी की है उनका सर्वनाश होगा.

अखिलेश ने कहा कि रामलीला मैदान में आए लोगों ने यह संकेत दे दिया है कि अब बदलाव तय है. यह शुरुआत यूपी से होगी. उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि हम दुनिया में सबसे आगे हैं, विश्वगुरु हैं- वो वोटर लिस्ट में हेरफेर कर रहे हैं.