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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडXप्लेन: राम मंदिर ट्रस्ट में महासचिव के बाद CEO आने से क्या बदलेगा?

Xप्लेन: राम मंदिर ट्रस्ट में महासचिव के बाद CEO आने से क्या बदलेगा?

राम मंदिर ट्रस्ट में CEO की नियुक्ति प्रशासनिक बदलाव है, लेकिन सत्ता का समीकरण नहीं बदला. CEO रोजमर्रा के कामकाज के लिए 'कार्यकारी चेहरा' होगा. असली ताकत नीति, वित्त और शासन महासचिव के पास ही रहेगी.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 02 Sep 2026 05:52 PM (IST)
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अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट ने अपने इतिहास का पहला बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पहला पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया. यह फैसला 2 सितंबर 2026 को ट्रस्ट की अहम बैठक में लिया गया. लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रस्ट में महासचिव की जगह CEO क्यों और इस बदलाव से क्या बदल जाता है...

क्यों बनाई गई CEO की नई कुर्सी?

राम मंदिर अब सिर्फ एक निर्माण स्थल नहीं रहा. हर दिन हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं और आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ने वाली है. ट्रस्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब मंदिर के दैनिक प्रशासन, सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को पेशेवर तरीके से संभालना है.

इसी जरूरत को देखते हुए ट्रस्ट ने 'CEO मॉडल' की तैयारी शुरू की. ट्रस्ट के कामकाज को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी (MNC) की तर्ज पर पेशेवर बनाने की योजना है. अब तक महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा बिना वेतन के काम कर रहे थे, जबकि नए CEO को वेतन मिलेगा.

CEO बनाम महासचिव: किसके पास कितनी ताकत?

ट्रस्ट के संविधान के मुताबिक, CEO की भूमिका सीमित है. दरअसल ट्रस्ट डीड में मूल रूप से CEO का कोई प्रावधान नहीं था. यह एक नया पद है, जिसे ट्रस्ट डीड में संशोधन करके बनाया गया है. 2 सितंबर 2026 की बैठक में ट्रस्ट डीड में पहला आधिकारिक संशोधन पेश किए जाने की बात कही गई. CEO की भूमिका पर जो भी नियम बनेंगे, वे इसी बैठक में तय हुए.

अब CEO मंदिर के दैनिक प्रशासन का 'कार्यकारी चेहरा' होगा. मतलब, CEO रोजमर्रा के कामकाज को देखेगा यानी दर्शन प्रबंधन, सुरक्षा, सफाई, VIP मूवमेंट, त्योहारों के दौरान भीड़ नियंत्रण, स्टाफ की निगरानी, जिला प्रशासन और पुलिस के साथ तालमेल बनाएगा.

नीति, वित्त और शासन पर असली अधिकार महासचिव के पास ही रहेगा. ट्रस्ट के संविधान के मुताबिक:

  • CEO महासचिव को रिपोर्ट करेगा और सीधे महासचिव के अधीन काम करेगा.
  • CEO नीति बनाने की बजाय फैसलों को लागू करेगा.
  • महासचिव CEO की नियुक्ति करेगा, उसके कामकाज की समीक्षा करेगा और सालाना बजट को मंजूरी देगा.
  • CEO को महासचिव को नियमित रिपोर्ट देनी होगी.
  • हर बड़ा प्रशासनिक और वित्तीय फैसला महासचिव की मंजूरी के अधीन होगा.

यानी CEO महज एक प्रशासनिक अधिकारी है, जो फैसले लागू करेगा. फैसले लेने की ताकत महासचिव के पास ही रहेगी.


Xप्लेन: राम मंदिर ट्रस्ट में महासचिव के बाद CEO आने से क्या बदलेगा?

तो फिर यह बदलाव ही क्यों किया गया?

अब तक ट्रस्ट में महासचिव ही सबसे बड़ा प्रशासनिक पद था. चंपत राय इस पद पर थे, लेकिन कथित दान चोरी विवाद के बाद 2 जुलाई 2026 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया. फिलहाल रिटायर्ड IFS डॉ. कृष्ण मोहन अंतरिम महासचिव के रूप में काम कर रहे हैं.

अब CEO बनाने का मकसद साफ है कि रोजमर्रा के प्रशासन को एक पेशेवर अधिकारी के हाथों में देना, ताकि महासचिव बड़ी नीतियों और रणनीतिक फैसलों पर फोकस कर सकें. लेकिन ताकत का संतुलन नहीं बदला यानी महासचिव ही असली केंद्र बिंदु बने रहेंगे.

5,585 आवेदनों में से चयन

CEO पद के लिए देशभर से 5,585 आवेदन आए थे. इनमें IAS, IPS अधिकारियों के अलावा सेना के ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी और गैर-सरकारी संगठनों से जुड़े लोग भी शामिल थे.

एक सर्च कमेटी ने लंबी प्रक्रिया के बाद तीन नाम शॉर्टलिस्ट किए थे. इनमें पूर्व IAS योगेश्वर राम मिश्रा, पूर्व IPS राजेश कुमार पांडेय और बिहार के पूर्व DGP परेश सक्सेना शामिल थे. आखिरकार एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई.

ट्रस्ट अब कॉरपोरेट स्टाइल में काम करना चाहता है. एक CEO जो दिन-प्रतिदिन का प्रशासन देखे, और एक महासचिव जो बड़े फैसले ले. एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को यह जिम्मेदारी इसलिए दी गई क्योंकि उनके पास विशाल प्रशासनिक अनुभव है. वह भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख रह चुके हैं और उन्हें 3000 घंटे से ज्यादा का फ्लाइंग अनुभव है.

ट्रस्ट में 3 नए सदस्य भी बनाए गए हैं. इनमें दिल्ली के महेश भागचंदका, अयोध्या के एडवोकेट मदन मोहन पांडेय और RSS समर्थक शिकोहाबाद की निर्मला यादव शामिल हैं. निर्मला यादव ट्रस्ट की पहली महिला ट्रस्टी होंगी.

सत्ता का समीकरण नहीं बदला

राम मंदिर ट्रस्ट में CEO की नियुक्ति एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव है, लेकिन सत्ता का समीकरण नहीं बदला है. CEO महज 'कार्यकारी चेहरा' होगा, जो रोजमर्रा के कामकाज को संभालेगा. असली ताकत नीति, वित्त और शासन महासचिव के पास ही रहेगी.

लेकिन सवाल यह भी है क्या CEO और महासचिव के बीच काम का बंटवारा साफ होगा? ट्रस्ट इसी पर विस्तृत खाका तैयार कर रहा है, ताकि भविष्य में अधिकारों को लेकर कोई टकराव न हो. यह देखना बाकी है कि यह नया मॉडल कितना कारगर साबित होता है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 02 Sep 2026 05:30 PM (IST)
Tags :
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