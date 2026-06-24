'राम मंदिर चढ़ावा मामले में 10 से 15 दिन में फाइनल रिपोर्ट', abp न्यूज़ से बोले SIT के सदस्य

अयोध्या राम मंदिर में कथित तौर पर चढ़ावा चोरी के मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट शासन को सौंप दी है. SIT के सदस्य एवं लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि 23 जून को प्रमुख सचिव गृह को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट (Preliminary Inquiry Report) सौंप दी गई है.

SIT के सदस्य विजय विश्वास पंत ने कहा कि यह केवल एक अंतरिम रिपोर्ट है और मामले की जांच अभी जारी है. उन्होंने बताया कि SIT आगामी 10 से 15 दिनों के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट भी शासन को सौंपेगी. उन्होंने कहा कि जांच प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी और SIT के सभी सदस्य आगे भी बैठकें करेंगे. आवश्यकता पड़ने पर टीम दोबारा अयोध्या जाकर जांच-पड़ताल भी कर सकती है.

वहीं मंडलायुक्त ने कहा कि जांच और रिपोर्ट दोनों गोपनीय हैं, इसलिए इस संबंध में अधिक जानकारी साझा नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि SIT निष्पक्ष और बेस्ट जांच कर रही है तथा सभी तथ्यों की गहनता से पड़ताल की जा रही है. SIT की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई और जिम्मेदारियों का निर्धारण किया जाएगा. फिलहाल जांच टीम सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है.

अखिलेश यादव ने साधा निशाना

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अभी तक केस दर्ज न होने को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि उसके बिना एसआईटी बिना तीर की कमान है. अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि एसआईटी का मतलब शेयर इन थेफ्ट है.

ऑडिट रिपोर्ट में भी मिली थीं खामियां

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले में एक अहम जानकारी भी सामने आई है. सूत्रों के अनुसार एक ऑडिट फर्म ने राम मंदिर ट्रस्ट में दान प्रबंधन को लेकर गंभीर खामियां बताई थीं. ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया था कि दान का कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जिससे ट्रैकिंग और जवाबदेही मुश्किल हो रही थी. रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट का शुरुआती प्रबंधन Highly Unprofessional तरीके से संचालित होता दिखा. ऑडिट फर्म ने हर स्तर के लेनदेन के लिए SOP बनाने की सिफारिश की थी.

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