हाईकोर्ट तक पहुंचा राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला, न्यायिक आयोग बनाने के लिए PIL दायर

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित राम मंदिर में दान और चढ़ावे के कथित गबन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामभक्‍तों को भरोसा दिया कि वे 15 दिन और इंतजार करें और एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी. इसी बीच यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया है.

वकील मोती लाल ने हाईकोर्ट में एक PIL दायर की है, जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट पर लगे आरोपों की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाने की मांग की गई है. वकील मोती लाल ने कहा कि बड़े लोगों को बचाने के लिए सरकार ने SIT का गठन किया गया है, बल्कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है. न्यायिक आयोग का गठन किया जाए, जिसमें हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज इसकी जांच करें और जिला जज अयोध्या को रिसीवर अपॉइंट किया जाए.

उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का SIT की जांच पूरी होने तक ट्रस्ट की शक्तियों और बैंक खातों को फ्रीज कर दिया जाए. इसमें वो लड़के जो दस बारह हजार के लड़के रखे गए हैं, उसको फंसाया जाएगा. चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और निपेंद्र मिश्रा भी चंपत राय की बुराई नहीं कर रहे हैं. जबकि संतोष दुबे ने आरोप लगाया है, ये घोटाला 200 करोड़ से ज़्यादा का है जो सोना था वहां वो चोरी होकर आर्टिफिशियल सोना को रख दिया गया.

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1250 भगवान राम की शिलाएं गायब कर दी गईं

वकील मोती लाल ने कहा कि 1250 भगवान राम की शिलाएं गायब कर दी गईं या बेच दी गईं. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया है जिसमें पुरी के जिला जज को जगन्नाथ मंदिर के लिए रिसीवर नियुक्त किया गया था और इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते है.

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