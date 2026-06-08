राम मंदिर के चंदे पर उठे सवाल, विनय कटियार बोले- अखिलेश यादव अच्छे हैं, कभी हमको मिल गए तो...

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या के राम मंदिर के चंदे में गबन का आरोप लगाया है. अब उनके इस आरोप पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा के पूर्व सांसद विनय कटियार ने प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने कहा है कि 'अखिलेश जी कभी-कभी आपा खो बैठते हैं. अभी उनके पिता यहां नहीं हैं, वे स्वर्ग में हैं. अगर हम उनसे पूछें, तो वे वही बताएंगे जो वे जानते हैं. अगर उनके पिता ने कुछ देखा होता, तो उन्होंने उन्हें ठीक-ठीक बताया होता कि क्या हुआ था. मुलायम सिंह और कल्याण सिंह हेलीकॉप्टर से आए थे.'

पूर्व सांसद ने कहा कि अब अखिलेश को कुछ तो कहना ही था, इसलिए उन्होंने कुछ कहा होगा. अखिलेश अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं. लेकिन अगर कभी अखिलेश से मुलाकात हो, तो उनसे जाकर कहिएगा कि मेरा नाम लेकर आपके पिता ने वहां क्या किया था? कल्याण सिंह ने वहां क्या किया था? उन दोनों ने वहां साथ मिलकर काम किया था.

बीजेपी नेता ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के बयान पर बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने कहा कि , 'चंपत राय सही कह रहे हैं, कोई सबूत नहीं है. जो है, वह परंपराएं और मान्यताएं हैं. एक भव्य मंदिर पहले ही बन चुका है और बस एक छोटा सा हिस्सा, यानी शिखर, बनना बाकी है. चूंकि ऊपरी हिस्सा अभी अधूरा है, इसलिए उसे भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा.'

अफवाह फैला कर झूठ गढ़ने का असफल प्रयास कर रहे अखिलेश- ब्रजेश

इन्हीं आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक पोस्ट में कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव आपने कभी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान नहीं किया. आपकी सोच बाबरवादी है.

उन्होंने लिखा कि श्रीराम मंदिर निर्माण से पूर्व भूमि पूजन पर भी आपके कोई शब्द नहीं निकले. जब अयोध्याधाम में भव्य वास्तुकला मूर्त रूप ले रही थी, तब भी आप शांत रहे. प्रभु श्रीराम का विग्रह स्थापित होने पर भी कोई स्वागत नहीं किया. अब श्रीराम मंदिर को लेकर अफवाह फैला कर झूठ गढ़ने का असफल प्रयास कर रहे हैं. भारत दुनिया में सनातन संस्कृति का वाहक राष्ट्र है. अखिलेश जी अपनी सोच को सनातन संस्कृति के विरुद्ध न करें. आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. वर्ष 2027 में समाजवादी पार्टी को पुनः मुंह की खानी पड़ेगी. आपके झूठ का नेरेटिव कभी सफलता तक नहीं पहुंचेगा. प्रदेश के लोग सपा की कारगुजारियों को अच्छी तरह से समझ चुके हैं.