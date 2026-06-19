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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबाथरूम के बहाने दान का पैसा हो रहा था साफ! राम मंदिर में चोरी का तरीका जान उड़ जाएंगे होश

बाथरूम के बहाने दान का पैसा हो रहा था साफ! राम मंदिर में चोरी का तरीका जान उड़ जाएंगे होश

Ram Mandir Donation Controversy: राम मंदिर में अगर किसी भक्त ने बिना दान पर्ची के या दान पात्र में कुछ सोना डाल दिया तो उसमें से कुछ सामान में हेर-फेर हुए हैं, क्योंकि इसका कोई पुख्ता इंतजाम नहीं था.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 19 Jun 2026 01:59 PM (IST)
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राम मंदिर में दान और चढ़ावे के कथित गबन को लेकर एसआईटी की जांच जारी है. इसी बीच एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने सभी को चौंका दिया है. राम मंदिर में चोरी कैसी होती थी और इसका क्या तरीका था वह सामने आया है. सूत्रों के अनुसार इस बात की जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को हो गई थी लेकिन वह सबूत तलाश रहे थे. 

राम मंदिर में चोरी का तरीका कुछ ऐसा था कि मंदिर में दान को गिनने वालों की जिस कमरे में गितनी होती थी वहां आने और आखिरी में जाने के दौरान की चेकिंग होती थी. इस बीच में अगर कोई निकल रहा है तो उसकी चेकिंग नहीं होती थी, बीच में निकलने की इजाजत नहीं थी लेकिन बाथरुम के नाम पर लोग निकलते थे. पैसों की गिनती जहां होती है वहां से 50 मीटर दूर दाहिने तरफ बाथरूम था, वहां जाने और आने के दौरान चेकिंग नहीं होती थी.
 
इसी समय पर दान चोरी करने वाले वहीं पर पैसा छुपा देते थे और बाद में वहां से जब चेकिंग हो जाती थी तो वापस बाथरुम जाकर पैसा उठा लेते थे. इस बात की जानकारी चंपत राय को हो गई थी लेकिन चंपत राय सबूत तलाश रहे थे. इसके साथ ही दूसरी तरफ गुप्त दान पर जानकारी मिली है कि अगर किसी भक्त ने बिना दान पर्ची के या दान पात्र में कुछ सोना डाल दिया तो उसमें से कुछ सामान में हेर-फेर हुए हैं, क्योंकि इसका कोई पुख्ता इंतजाम नहीं था.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर क्या बोले हैं सीएम योगी

वहीं राम मंदिर में कथित तौर पर चढ़ावे की चोरी के मामले पर पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी आया है. अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने कहा है कि
सभी राम भक्तों से अपील है कि अयोध्या के बारे में जो सुनने को मिला, हमने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बैठाई है. एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी.

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Published at : 19 Jun 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
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