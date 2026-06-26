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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअजय राय का दावा, 'कांग्रेस के दबाव में राम मंदिर चढ़ावा मामले में हुई FIR, बड़े जिम्मेदारों...'

अजय राय का दावा, 'कांग्रेस के दबाव में राम मंदिर चढ़ावा मामले में हुई FIR, बड़े जिम्मेदारों...'

Ram Mandir Donation Row: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी काफी मुखर है और बुधवार को प्रदेश भर में विरोध-प्रदर्शन किया था, जिसके चलता सरकार ने दवाब में एफआईआर की है.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 26 Jun 2026 03:37 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे मामले को लेकर एसआईटी रिपोर्ट के बाद 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है .अब इस मामले में राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो चुकी है , कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मामले में अपनी पीठ थपथपाई गई है. और उनका कहना है कि बीते दिनों कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में मांग की थी कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो और उसी के तहत यह कार्रवाई हुई है. 

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी काफी मुखर है और बुधवार को प्रदेश भर में विरोध-प्रदर्शन किया था, जिसके चलता सरकार ने दवाब में एफआईआर की है.

कांग्रेस ने की थी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग 

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि पूरे विश्व भर में प्रभु श्री राम को मानने वाले करोड़ों भक्त हैं और राम मंदिर से जुड़ा यह ऐसा विषय है जिसने उन भक्तों को आहत किया है . कांग्रेस पार्टी निरंतर इस मामले को लेकर मांग कर रही है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. इसी के तहत बुधवार के दिन प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया था और अब इस मामले में कार्रवाई देखने को मिल रही है. हालांकि उन्होंने इस मामले पर सवाल भी खड़ा किया है. 

यह भी पढ़ें: राम मंदिर चढ़ावा चोरी: ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा, आरोपों के बाद से था दबाव

छोटे कर्मचारियों पर ही नहीं जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई जरूरी 

कांग्रेस नेता अजय राय का कहना है कि सिर्फ इस मामले में छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके मामले को दबाना नहीं चाहिए,  बल्कि जो बड़े जिम्मेदार लोग ट्रस्ट से सीधे जुड़े हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और यही हमारी मांग है. वह असल मायने में इस पूरे चोरी के लिए जिम्मेदार हैं. 

यहां बता दें कि 23 जून को SIT ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है. जिसमें किन-किन को आरोपी बनाया है इसकी जानकारी बाहर नहीं आई, लेकिन कई लोगों पर कार्रवाई के लिए कमेटी ने सिफारिश की है.

यह भी पढ़ें: वाराणसी में बीजेपी का OBC वर्ग पर खास फोकस, नई टीम में दिए तीनों अहम पद

Published at : 26 Jun 2026 03:35 PM (IST)
Tags :
Ajay Rai UP NEWS RAM MANDIR
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