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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर दान चोरी मामला: 'छोटी मछलियां' खोलेंगी बड़े नामों का राज? FIR के बाद अब न्याय की 'अग्नि परीक्षा'

राम मंदिर दान चोरी मामला: 'छोटी मछलियां' खोलेंगी बड़े नामों का राज? FIR के बाद अब न्याय की 'अग्नि परीक्षा'

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी द्वारा रिपोर्ट सौंपने के दूसरे दिन एफआईआर दर्ज हुई. अब तक इसमें 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. हालांकि सवाल अब भी कई हैं जिनके जवाब का इंतजार है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 26 Jun 2026 01:08 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचते दिख रहा है जहां से या तो सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी या कई राज, हमेशा के लिए दफ्न हो जाएंगे. राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खुलासे के 19वें और एसआईटी की रिपोर्ट के दूसरे दिन यानी 25 जून को प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. आठ लोगों को नामजद करते हुए कई अन्य अज्ञात व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया गया है.

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये गिरफ्तारी और पूछताछ सिर्फ इसी स्तर तक सीमित रहेगी या फिर जांच की कड़ी ट्रस्ट के भीतर प्रभावशाली पदों तक भी पहुंचेगी?

ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन की लिखित शिकायत पर श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज एफआईआर में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पाण्डेय, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू को नामजद किया गया है. इनके अलावा अन्य अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है. आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(a) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

आखिर ये आठ आरोपी करते क्या थे?

जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, वे सभी मंदिर में दान और नकदी प्रबंधन से किसी न किसी रूप में जुड़े बताए जा रहे हैं.

-टिन्नू यादव को ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का सहयोगी बताया गया है. जांच में दानपात्र की चाबियां उसके पास मिलने की बात सामने आई है.
-अनुकल्प मिश्रा दान की गिनती करता था.
-लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा का रिश्तेदार बताया गया है.
-मनीष यादव, टिन्नू यादव का भतीजा है.
-सुभाष श्रीवास्तव नकदी गिनने का काम करता था.
-अविनाश शुक्ला भी दान की गिनती में शामिल था.
-करुणेश पाण्डेय और रमाशंकर मिश्रा भी नकदी की गणना प्रक्रिया से जुड़े हुए थे.

यानी एफआईआर में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, वे अधिकांशतः वही कर्मचारी हैं जो चढ़ावे की गिनती और नकदी प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल थे. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये केवल सिस्टम के निचले स्तर के लोग थे या फिर किसी बड़े निर्देश और संरक्षण में पूरा तंत्र काम कर रहा था?

SIT की प्राथमिक रिपोर्ट में क्या है?

बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित एसआईटी द्वारा प्रारंभिक रिपोर्ट के दूसरे दिन एफआईआर दर्ज हुई.

सूत्रों के मुताबिक, एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को संदिग्ध माना गया है. रिपोर्ट में कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं. बताया गया है कि कई कर्मचारी बिना किसी लिखित नियुक्ति आदेश के काम कर रहे थे. उनकी पृष्ठभूमि का समुचित सत्यापन भी नहीं किया गया था.

रिपोर्ट में यह भी संकेत दिए गए हैं कि चढ़ावे की गिनती, उसकी निगरानी, रिकॉर्डिंग और सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही थी, जिससे पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लग गया है.

चंपत राय और अनिल मिश्रा से भी हुई पूछताछ

एसआईटी ने जांच के दौरान चंपत राय से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे. इन सवालों में राय से पूछा गया कि दान की गिनती करने वाले कर्मचारी कौन-कौन थे? इन कर्मचारियों की नियुक्ति किसने की? ,दानपात्र से पैसे निकालने, गिनने और बैंक में जमा करने की पूरी प्रक्रिया क्या थी? ,सीसीटीवी, रिकॉर्डिंग और सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी? और कर्मचारियों की बाहर निकलते समय तलाशी ली जाती थी या नहीं?

एसआईटी ने ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा से भी आठ महत्वपूर्ण सवाल पूछे. इनमें नकदी की गिनती के दौरान उनकी मौजूदगी, कर्मचारियों की जांच, सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली, कैमरे कभी बंद किए जाते थे या नहीं तथा नकदी के हिसाब-किताब में और किन लोगों की भूमिका थी जैसे सवाल शामिल थे.

नृपेंद्र मिश्रा ने भी माना था प्रबंधन में कमी

मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने पहले ही स्वीकार किया था कि यदि तय नियमों का पालन किया गया होता तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती. एबीपी न्यूज़ को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि निगरानी लगभग शून्य थी और प्रशासनिक प्रबंधन के अनुभव की भारी कमी दिखाई दी. उन्होंने सुझाव दिया था कि ट्रस्ट के अधीन एक अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की जाए, जिसे स्वतंत्र रूप से व्यवस्था संभालने का अधिकार हो.

अब सबसे बड़ा सवाल...

एफआईआर में फिलहाल जिन लोगों के नाम हैं, वे सभी व्यवस्था के संचालन और दान की गिनती से जुड़े कर्मचारी या सहयोगी हैं. लेकिन एसआईटी के सवाल, प्रारंभिक रिपोर्ट और नियुक्तियों को लेकर उठे सवाल यह संकेत दे रहे हैं कि जांच केवल इन्हीं आठ लोगों तक सीमित नहीं रह सकती.

यदि पूछताछ के दौरान ये आरोपी यह बताते हैं कि नियुक्तियां किसके निर्देश पर हुईं, निगरानी किसके अधीन थी, दान की व्यवस्था कौन नियंत्रित करता था और सुरक्षा में लापरवाही की जिम्मेदारी किसकी थी, तो जांच का दायरा और व्यापक हो सकता है.

अब पूरे मामले में निगाहें एसआईटी की पूछताछ से निकलने वाले तथ्यों पर टिकी हैं. यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिन आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है क्या वह बड़ी मछलियों के भी नाम लेंगे या मामला सिर्फ इन्हीं 8 लोगों तक सीमित रहकर ट्रस्ट का 'ट्र्स्ट' यानी भरोसा और सिस्टम की प्रतिष्ठा बरकरार रखने की कोशिश की जाएगी.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 26 Jun 2026 01:07 PM (IST)
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