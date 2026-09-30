UP राज्यसभा चुनाव: कितनी बढ़ गई रामगोपाल यादव की संपत्ति? चुनावी हलफनामे से खुलासा

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी ने बुधवार (30 सितंबर) को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. रामगोपाल यादव ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में लखनऊ में अपना नामांकन दाखिल किया.

प्रो. राम गोपाल यादव द्वारा दाखिल हलफनामे में संपत्ति का विवरण दिया गया है. राम गोपाल की चल संपत्ति की बात करें तो उनके पास लगभग 78 हजार रुपये नकद हैं. इसके अलावा अलग-अलग बैंकों में भी राशि जमा है. उनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और जिला सहकारी बैंक आदि में खाते दर्ज हैं.

2021-22 के बाद कितनी बढ़ गई राम गोपाल की संपत्ति

चुनावी हलफनाे के मुताबिक रामगोपाल यादव की साल 2021-22 में 38 लाख 58 हजार 442 रुपये की चल-अचल संपत्ति थी. इसके बाद साल 2022-23 में यह घटकर 37 लाख 69 हजार 430 रुपये रह गई. वहीं साल 2023-24 में उनकी संपत्ति कुल 32 लाख 26 हजार 910 रुपये की रह गई.

वहीं साल 2024-25 में यह बढ़कर 36 लाख 61 हजार 639 रुपये हो गई. अगर बात करें इस साल की तो 2025-26 में उनकी कुल संपत्ति 47 लाख 93 हजार 544 रुपये है. अगर देखा जाए तो 2021-22 से 2025-26 में उनकी संपत्ति में 1.24 गुना की बढ़ोतरी हुई है.

वहीं इटावा की बैंक ऑफ इंडिया शाखा में 62 लाख 58 हजार 523 रुपये उनके खाते में हैं. सैफई की डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव बैंक में 63 हजार 500 रुपये जमा हैं. वहीं नई दिल्ली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पार्लियामेंट ब्रांच में 1 करोड़ 2 लाख 65 हजार 769 रुपये की एफडी है. इस तरह उनकी टोटल संपत्ति करीब 4 करोड़ 61 लाख 25 हजार 154 रुपये 52 पैसे है.

चुनावी हलफनामे में किया संपत्ति का खुलासा

राम गोपाल यादव ने बैंक एफडी (Fixed Deposit), बॉन्ड, वित्तीय संस्थानों में निवेश किया हुआ है. उनके पास टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और अन्य वाहन भी हैं. इसके अलावा लगभग 88.50 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण भी हैं. बात करें उनकी अन्य चल संपत्ति में तो घरेलू सामान एवं अन्य संपत्तियों की भी जानकारी दी गई है. हलफनामे में चल संपत्ति का कुल मूल्य लगभग 4.61 करोड़ के आसपास बताया गया है.

राम गोपाल यादव की अचल संपत्ति में उनके नाम पर कई स्थानों पर कृषि भूमि भी दर्ज है. इटावा के नगला सुभान, तहसील जसवंतनगर, मुचहरा, सैफई, सोनई में भी उनकी जमीन है.

इन जमीनों का क्षेत्रफल और वर्तमान बाजार मूल्य हलफनामे में बताया गया है.

राम गोपाल यादव की गैर-कृषि भूमि में नायकपुर, सैफई, इटावा सहित अन्य स्थानों में जमीन दर्ज है. घर की बात करें तो करीब लगभग 99 लाख रुपये की व्यवसायिक संपत्ति भी है. इसके अलावा सैफई, इटावा में आवासीय भवन है. वहीं गाजियाबाद (कौशांबी) में उनके नाम पर जमीन दर्ज है.

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