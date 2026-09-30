Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP राज्यसभा चुनाव: कितनी बढ़ गई रामगोपाल यादव की संपत्ति? चुनावी हलफनामे से खुलासा

UP राज्यसभा चुनाव: कितनी बढ़ गई रामगोपाल यादव की संपत्ति? चुनावी हलफनामे से खुलासा

समाजावादी पार्टी की ओर से राज्यसभा चुनाव के लिए रामगोपाल यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है. इस दौरान उन्होंने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति का खुलासा किया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 30 Sep 2026 07:39 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी ने बुधवार (30 सितंबर) को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. रामगोपाल यादव ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में लखनऊ में अपना नामांकन दाखिल किया. 

प्रो. राम गोपाल यादव द्वारा दाखिल हलफनामे में संपत्ति का विवरण दिया गया है. राम गोपाल की चल संपत्ति की बात करें तो उनके पास लगभग 78 हजार रुपये नकद हैं. इसके अलावा अलग-अलग बैंकों में भी राशि जमा है. उनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और जिला सहकारी बैंक आदि में खाते दर्ज हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
10 करोड़ की FD, करोड़ों के जेवर, सपा प्रत्याशी धनराज नथवानी की दौलत जान उड़ जाएंगे होश!
10 करोड़ की FD, करोड़ों के जेवर, सपा प्रत्याशी धनराज नथवानी की दौलत जान उड़ जाएंगे होश!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरदोईः SC-ST एक्ट में फंसाने की धमकी, लेखपाल का वीडियो वायरल, जांच शुरू
हरदोईः SC-ST एक्ट में फंसाने की धमकी, लेखपाल का वीडियो वायरल, जांच शुरू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पूर्व IAS दिव्या मित्तल का जिक्र कर बोले अखिलेश यादव, 'हरा और लाल गमछा...'
पूर्व IAS दिव्या मित्तल का जिक्र कर बोले अखिलेश यादव, 'हरा और लाल गमछा...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: UP चुनाव से पहले INDIA गठबंधन में टूट या प्रेशर पॉलिटिक्स? एक्सपर्ट्स ने खोले राज
UP चुनाव से पहले INDIA गठबंधन में टूट या प्रेशर पॉलिटिक्स? एक्सपर्ट्स ने खोले राज

 2021-22 के बाद कितनी बढ़ गई राम गोपाल की संपत्ति 

चुनावी हलफनाे के मुताबिक रामगोपाल यादव की साल 2021-22 में 38 लाख 58 हजार 442 रुपये की चल-अचल संपत्ति थी. इसके बाद साल 2022-23 में यह घटकर 37 लाख 69 हजार 430 रुपये रह गई. वहीं साल 2023-24 में उनकी संपत्ति कुल 32 लाख 26 हजार 910 रुपये की रह गई.

वहीं साल 2024-25 में यह बढ़कर 36 लाख 61 हजार 639 रुपये हो गई. अगर बात करें इस साल की तो 2025-26 में उनकी कुल संपत्ति 47 लाख 93 हजार 544 रुपये है. अगर देखा जाए तो 2021-22 से 2025-26 में उनकी संपत्ति में 1.24 गुना की बढ़ोतरी हुई है.

वहीं इटावा की बैंक ऑफ इंडिया शाखा में 62 लाख 58 हजार 523 रुपये उनके खाते में हैं. सैफई की डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव बैंक में 63 हजार 500 रुपये जमा हैं. वहीं नई दिल्ली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पार्लियामेंट ब्रांच में 1 करोड़ 2 लाख 65 हजार 769 रुपये की एफडी है. इस तरह उनकी टोटल संपत्ति करीब 4 करोड़ 61 लाख 25 हजार 154 रुपये 52 पैसे है.

चुनावी हलफनामे में किया संपत्ति का खुलासा

राम गोपाल यादव ने बैंक एफडी (Fixed Deposit), बॉन्ड, वित्तीय संस्थानों में निवेश किया हुआ है. उनके पास टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और अन्य वाहन भी हैं. इसके अलावा लगभग 88.50 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण भी हैं. बात करें उनकी अन्य चल संपत्ति में तो घरेलू सामान एवं अन्य संपत्तियों की भी जानकारी दी गई है. हलफनामे में चल संपत्ति का कुल मूल्य लगभग 4.61 करोड़ के आसपास बताया गया है.

राम गोपाल यादव की अचल संपत्ति में उनके नाम पर कई स्थानों पर कृषि भूमि भी दर्ज है. इटावा के नगला सुभान, तहसील जसवंतनगर, मुचहरा, सैफई, सोनई में भी उनकी जमीन है.
इन जमीनों का क्षेत्रफल और वर्तमान बाजार मूल्य हलफनामे में बताया गया है.

राम गोपाल यादव की गैर-कृषि भूमि में नायकपुर, सैफई, इटावा सहित अन्य स्थानों में जमीन दर्ज है. घर की बात करें तो करीब लगभग 99 लाख रुपये की व्यवसायिक संपत्ति भी है. इसके अलावा सैफई, इटावा में आवासीय भवन है. वहीं गाजियाबाद (कौशांबी) में उनके नाम पर जमीन दर्ज है.

गोंडा: घाघरा खतरे के निशान से ऊपर, कई घर डूबे, मचान पर रहने को मजबूर लोग

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 30 Sep 2026 07:23 PM (IST)
Tags :
Ramgopal Yadav Akhilesh Yadav UP NEWS SAMAJWADI PARTY Rajya Sabha Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
10 करोड़ की FD, करोड़ों के जेवर, सपा प्रत्याशी धनराज नथवानी की दौलत जान उड़ जाएंगे होश!
10 करोड़ की FD, करोड़ों के जेवर, सपा प्रत्याशी धनराज नथवानी की दौलत जान उड़ जाएंगे होश!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरदोईः SC-ST एक्ट में फंसाने की धमकी, लेखपाल का वीडियो वायरल, जांच शुरू
हरदोईः SC-ST एक्ट में फंसाने की धमकी, लेखपाल का वीडियो वायरल, जांच शुरू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पूर्व IAS दिव्या मित्तल का जिक्र कर बोले अखिलेश यादव, 'हरा और लाल गमछा...'
पूर्व IAS दिव्या मित्तल का जिक्र कर बोले अखिलेश यादव, 'हरा और लाल गमछा...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: UP चुनाव से पहले INDIA गठबंधन में टूट या प्रेशर पॉलिटिक्स? एक्सपर्ट्स ने खोले राज
UP चुनाव से पहले INDIA गठबंधन में टूट या प्रेशर पॉलिटिक्स? एक्सपर्ट्स ने खोले राज
Advertisement

वीडियोज

ALIEN MYSTERY: चांद पर एलियंस का मलबा? सामने आया बड़ा रहस्य! |ABPLIVE
UP Rajya Sabha Election 2027: सपा की तैयारी तेज..दिलचस्प मुकाबला | Akhilesh Yadav | Samajwadi Party
Kathua CISF Camp Firing: CISF कैंप में जवान ने साथियों पर की फायरिंग | Jammu Kashmir | Breaking News
Shehzad Poonawalla: रिएलिटि शो में बड़ा ड्रामा..पीट गए पूनावाला | Rise And Fall 2
जेल के वो 21 दिन...आज खुलेगा राज!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सेव डेमोक्रेसी मार्च, 5 बड़ी रैली…', INDIA गठबंधन की बैठक में लिए गए ये 5 बड़े फैसले
'सेव डेमोक्रेसी मार्च, 5 बड़ी रैली…', INDIA गठबंधन की बैठक में लिए गए ये 5 बड़े फैसले
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
10 करोड़ की FD, करोड़ों के जेवर, सपा प्रत्याशी धनराज नथवानी की दौलत जान उड़ जाएंगे होश!
10 करोड़ की FD, करोड़ों के जेवर, सपा प्रत्याशी धनराज नथवानी की दौलत जान उड़ जाएंगे होश!
इंडिया
गेहूं-चना समेत इन छह फसलों की बढ़ी MSP, जानें मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले
गेहूं-चना समेत इन छह फसलों की बढ़ी MSP, जानें मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले
क्रिकेट
कैंपबेल, आमिर और शाई होप... वेस्टइंडीज ने 'ट्रिपल शतक' के साथ रचा इतिहास
कैंपबेल, आमिर और शाई होप... वेस्टइंडीज ने 'ट्रिपल शतक' के साथ रचा इतिहास
बॉलीवुड
Drishyam 3 Star Cast Fees: अजय देवगन को मिली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी स्टार कास्ट की फीस
'दृश्यम 3' के लिए अजय ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी की फीस
विश्व
सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान ने भारत के सामने जोड़े हाथ, कहा- 'मर जाएंगे हमारे लोग...',
सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान ने भारत के सामने जोड़े हाथ, कहा- 'मर जाएंगे हमारे लोग...',
इंडिया
क्या राहुल गांधी 2029 में विपक्ष का चेहरा होंगे? ममता बनर्जी ने दिया ऐसा जवाब
क्या राहुल गांधी 2029 में विपक्ष का चेहरा होंगे? ममता बनर्जी ने दिया ऐसा जवाब
शिक्षा
2027 में यूपी में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जॉब देगी सरकार? जान लें जवाब
2027 में यूपी में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जॉब देगी सरकार? जान लें जवाब
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget