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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर में बड़ा एक्शन, 750 किलो फफूंद लगी मिठाई नष्ट

गोरखपुर में बड़ा एक्शन, 750 किलो फफूंद लगी मिठाई नष्ट

छापेमारी में ढाई सौ किलोग्राम और 750 किलोग्राम फफूंद लगी मिठाई को बरामद कर नष्ट कराया गया है. तीसरी कार्रवाई में सोनपापड़ी के कारखाने को मालिक के भाग जाने के बाद सील कर दिया गया.

Written By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Updated at : 27 Aug 2026 07:49 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 750 किलोग्राम फफूंद लगी मिठाइयों को बरामद कर नष्ट करा दिया हैं. इसके अलावा फूड विभाग ने 600 किलोग्राम केक को जप्त कर नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं. इसे मिल्क पाउडर से तैयार करने का अंदेशा है. जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है.

खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम को सहायक आयुक्त खाद्य डॉ. सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में रक्षाबंधन के पहले चलाए गए अभियान में यह बड़ी सफलता मिली है. टीम ने अलग-अलग जगह चलाए गए अभियान में भारी मात्रा में पाउडर से बने हुए केक और फफूंद लगी मिठाईयां बरामद की है. चार पहिया वाहन से कुसम्ही बाजार की ओर जा रहे 600 किलोग्राम केक बरामद कर नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं. 

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750 किलो मिठाई नष्ट करवाई गयी 

अंदेशा है कि यह केक मिल्क पाउडर से तैयार किया गया है. जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. दूसरी छापेमारी में ढाई सौ किलोग्राम और 750 किलोग्राम फफूंद लगी मिठाई को बरामद कर नष्ट कराया गया है. तीसरी कार्रवाई में सोनपापड़ी के कारखाने को मालिक के भाग जाने के बाद सील कर दिया गया. यह कार्रवाई कुसम्ही बाजार, सोनबरसा और चौरीचौरा में की गई है.

रक्षाबंधन को लेकर विशेष अभियान 

गोरखपुर के सहायक खाद्य आयुक्त डॉ. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है. आमजन को गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके इसके लिए विभाग पूरी तरह से तत्पर है. जिलाधिकारी दीपक मीणा का पूरा निर्देश है कि जो भी खराब मिठाइयां और गुणवत्ता में कमी पाई जाती है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. 

इसी क्रम में कुसम्ही की ओर जा रहे एक वाहन को रोका गया, उसमें 600 किलोग्राम केक बरामद किया गया है, जिस पाउडर से तैयार किया गया था. उसे जप्त कर नमूना प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है. दूसरी कार्रवाई में दो नमूने एकत्र किए गए हैं. इसमें ढाई क्विंटल मिठाई मौके पर नष्ट कराई गई है. उसमें फफूंद लगा हुआ था. तीसरी कार्रवाई में 5 क्विंटल फफूंद लगी मिठाई को नष्ट कराया गया है. चौरीचौरा में सोनपापड़ी का नमूना लिया गया है. वहां एक व्यक्ति के कारखाने को बंद कर भाग जाने की वजह से उसे सील कर दिया गया है. 

कुल 750 सौ किलोग्राम केक और मिठाई नष्ट किया गया है. इन मिठाइयों के सेवन से फूड प्वाइजनिंग के साथ ही स्वास्थ्य पर बुरा असर हो सकता है. उन्होंने कहा कि कल रक्षाबंधन का पर्व है. ऐसे में बहुत ही सस्ती और अधिक रंगीन मिठाई ना खरीदें. किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर खाद्य विभाग को इसकी सूचना टोल फ्री नंबर पर दें.

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Published at : 27 Aug 2026 07:48 PM (IST)
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