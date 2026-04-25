राघव चड्ढा पर राकेश टिकैत का बयान, बोले- किसी का सांसद चोरी कर लिया, किसी का...

उत्तर प्रदेश के आगरा पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर जुबानी हमला किया. भारतीय किसान यूनियन टिकैत (टिकैत) के नेता राकेश टिकैत ने शहीद राहुल राणा के नाम पर सड़क और लाइब्रेरी बनाने की मांग उठाई. इस दौरान उन्होंने बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसी की बात चोरी कर ली, किसी का सांसद चोरी कर लिया, किसी का रंग चोरी कर लिया. यही नहीं उन्होंने आप सांसदों की टूट पर कहा कि डराकर पार्टी तोड़ रहे हैं.

उन्होंने लगातार इसी बात को दोहराते हुए बीजेपी नेताओं पर हमला बोला और कहा कि इस तरह की राजनीति से जनता को गुमराह किया जा रहा है. राकेश टिकैत ने बीजेपी नेताओं का देश के लिए कोई योगदान नहीं है कहा और आरोप लगाया कि हिंदू-मुस्लिम के नाम पर जनता को भटकाया जाता है. उन्होंने कहा कि भाजपा नेता हे व्यापारी अपना व्यापार कर रहे हे और हिंदू-मुस्लिम की राजनीति से बीजेपी सरकार बनती है.

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आप को डराकर तोड़ने का आरोप

राकेश टिकैत ने आम आदमी पार्टी के सांसदों को डराकर तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है. उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह का माहौल बनाकर लोकतंत्र को प्रभावित किया जा रहा है और जनता के मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है.

संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप

टिकैत ने बीजेपी पर संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया और महिला आरक्षण को लेकर कहा कि बीजेपी महिला आरक्षण देना नहीं चाहती, इसलिए बंगाल चुनाव के बीच इसे लेकर आई. उन्होंने अपने बयान में बार-बार बीजेपी को घेरते हुए यही आरोप दोहराया कि जनता को हिंदू-मुस्लिम के नाम पर भटकाया जाता है और सरकार बनाने के लिए इसी राजनीति का सहारा लिया जाता है. इस दौरान उन्होंने अपने सभी आरोपों को मजबूती से रखते हुए बीजेपी नेताओं पर लगातार निशाना साधा.

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