सपा ने उठाया जाटों के सम्मान का मुद्दा, कहा- 'लाठियां बड़ी या फिर...'

उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. राकेश प्रजापति शामली पहुंचे. यहां उन्होंने प्रजापति समाज के लोगों के साथ जनसंवाद और बैठकें कीं. इस दौरान समाज के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया.

राकेश प्रजापति ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और उनकी नीतियों को लेकर सवाल उठाए. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान चलाई गई योजनाओं का जिक्र करते हुए लोगों से संवाद किया. इसके अलावा जाटों की नाराजगी पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है.

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जनसंवाद कार्यक्रम के तहत प्रजापति समाज से संवाद

दरअसल, समाजवादी पार्टी की ओर से 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर राकेश प्रजापति सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली और मेरठ में प्रजापति समाज के बीच जाकर संवाद कर रहे हैं. शामली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राकेश प्रजापति ने प्रजापति समाज से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया.

यूपी सरकार पर साधा निशाना

उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि उत्तर प्रदेश में प्रजापति समाज से जुड़े लोगों की हत्याओं के मामलों में FIR दर्ज नहीं हुई. उन्होंने कहा कि सरकार कानून-व्यवस्था और बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बड़े दावे करती है, लेकिन उनके मुताबिक प्रजापति समाज से जुड़े मामलों में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई.

उन्होंने बागपत के बासी गांव और अमरोहा के सुधांशु प्रजापति हत्याकांड का भी जिक्र किया. साथ ही सपा की पिछली सरकार में प्रजापति समाज को मिले प्रतिनिधित्व और योजनाओं को गिनाया. उन्होंने 102, 108 एंबुलेंस सेवा, कन्या विद्याधन और अन्य योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सपा सरकार ने समाज के हित में काम किया.

अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग

सपा प्रवक्ता राकेश प्रजापति ने प्रजापति समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग भी उठाई. उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में समाज के हित में काम करना चाहती है तो इस मांग पर निर्णय लिया जाना चाहिए. वहीं, मुख्यमंत्री को लेकर दिए गए बयान में उन्होंने सरकार की नीतियों और शिक्षा को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने बीजेपी पर हिंदू-मुस्लिम मुद्दों की राजनीति करने का आरोप लगाया.

जाट समाज में नाराजगी पर क्या बोले?

जाट समाज की नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि जाट समाज में कोई नाराजगी नहीं है. उन्होंने हरेंद्र मलिक सांसद और पंकज मलिक विधायक का जिक्र करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और जाट समाज के बीच राजनीतिक संबंध रहे हैं. राष्ट्रीय लोक दल (RLD) के साथ गठबंधन और आगामी चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बार परिस्थितियां अलग हैं और चुनाव में स्थिति स्पष्ट होगी.

जयंत चौधर से पूछा- लाठियां बड़ी या बयान ?

उन्होंने कहा कि जो बयान था मैं उस बयान पर इसलिए नहीं जाना चाहता हूं कि क्योंकि 'चवन्नी' वाला बयान खुद जयंत चौधरी ने दिया था. केवल अखिलेश यादव ने तो उसे कोट किया था. अगर जाटों का इतना ही मान गिरा है तो जाट उसे लाठियों का बदला कब लेंगे जब हाथरस में निहत्ते जयंत चौधरी पर पड़ी थी इसमें लाठियां ज्यादा बड़ी है या फिर बयान ज्यादा बड़ा है. दरअसल, अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए जयंत चौधरी पर तंज कसा था और कहा था कि हमने हमने चवन्नी को रुपया बना दिया, फिर भी छोड़कर चले गए.

कुल मिलाकर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जनसंवाद बढ़ा दिया है. शामली में डॉ. राकेश प्रजापति का दौरा भी इसी अभियान का हिस्सा माना जा रहा है.

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