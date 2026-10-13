'अमेरिकी डीप स्टेट की मदद से अराजकता फैलाना चाहती है कांग्रेस', BJP सांसद का आरोप

बीजेपी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक बृजलाल ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अमेरिकी डीप स्टेट की मदद से देश में अराजकता फैलाना चाहती है. उनके मुताबिक, राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दल विदेशी शक्तियों के हाथों में खेल रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का मकसद देश में अस्थिरता पैदा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराना है.

13 अक्टूबर को लखनऊ में दिए बयान में बृजलाल ने कहा कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी परिस्थितियां भारत में भी पैदा करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की बढ़ती ताकत अमेरिका समेत कई विदेशी शक्तियों को रास नहीं आ रही है. उनके आरोपों के मुताबिक, अमेरिकी डीप स्टेट इस पूरे मामले में मुख्य भूमिका निभा रहा है और कांग्रेस सहित विपक्षी दल उसके इशारे पर काम कर रहे हैं.

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अस्थिरता पैदा करना चाहती है कांग्रेस- बृजलाल

बृजलाल ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पा रही है और उसे आगे भी सत्ता में आने की संभावना नहीं दिख रही है. इसी वजह से वह विदेशी शक्तियों की मदद से देश में अस्थिरता पैदा करना चाहती है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और उनके सहयोगी दल संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाकर अपना राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ाना चाहते हैं.

उन्होंने सीजेपी को भी इसी साजिश का हिस्सा बताते हुए आम आदमी पार्टी की बी टीम करार दिया. बृजलाल के अनुसार, विपक्षी दल देश की संवैधानिक व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, अमेरिकी डीप स्टेट की कथित भूमिका और सरकार गिराने की साजिश को लेकर उन्होंने जो आरोप लगाए, वे उनके राजनीतिक बयान का हिस्सा हैं.

मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात नहीं होने पर कांग्रेस पर निशाना

बृजलाल ने 12 अक्टूबर को राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं की ओर से सर्वोच्च न्यायालय तक मार्च करने के मामले को भी उठाया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने सहयोगियों अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और अन्य विपक्षी नेताओं के साथ मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत से मिलने पहुंचे थे.

उनके मुताबिक, विपक्षी नेता चुनाव आयोग, एसआईआर और दूसरे मामलों को लेकर मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात करना चाहते थे. हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने मिलने से इनकार कर दिया और ईमेल के माध्यम से संवैधानिक परंपराओं की जानकारी दी. बृजलाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस पत्र को अपने एक्स हैंडल पर सार्वजनिक कर दिया.

उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद कांग्रेस की केरल इकाई ने मुख्य न्यायाधीश के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और उनके इस्तीफे की मांग की. बृजलाल के मुताबिक, कांग्रेस की ओर से यह भी कहा गया कि अगर मुख्य न्यायाधीश कार्रवाई नहीं कर सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और उनकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर लिया जाएगा.

बृजलाल ने इसे सर्वोच्च न्यायपालिका का अपमान और मुख्य न्यायाधीश को धमकाने का प्रयास बताया. उन्होंने कहा कि यदि मुख्य न्यायाधीश राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर लेते तो राहुल गांधी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद की तरह फिर कोई फर्जी नैरेटिव गढ़ लेते.

बृजलाल ने कांग्रेस पर न्यायपालिका को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका की सोच कांग्रेस के पुराने इतिहास का हिस्सा रही है. इस दावे के समर्थन में उन्होंने जस्टिस बहरूल इस्लाम का उदाहरण दिया.

बृजलाल ने कहा कि कांग्रेस ने जस्टिस बहरूल इस्लाम को 1962 और 1968 में राज्यसभा भेजा था. इसके बाद वह गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश बने. वर्ष 1980 में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया.

बृजलाल ने आरोप लगाया कि बिहार के तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को सहकारी बैंक घोटाले से जुड़े मामले में राहत देने के बाद बहरूल इस्लाम ने सर्वोच्च न्यायालय से इस्तीफा दिया और कांग्रेस ने 1983 में उन्हें तीसरी बार राज्यसभा भेज दिया.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में न्यायपालिका की नियुक्तियों को लेकर भी विवाद हुए. बृजलाल के मुताबिक, 1973 में केशवानंद भारती मामले के फैसले के बाद इंदिरा गांधी सरकार ने तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों को दरकिनार कर जस्टिस एएन रे को मुख्य न्यायाधीश बनाया था.

इसी तरह उन्होंने आपातकाल के दौरान एडीएम जबलपुर मामले का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जीवन के अधिकार के पक्ष में असहमति जताने वाले जस्टिस एचआर खन्ना की वरिष्ठता की अनदेखी करते हुए जस्टिस एमएच बेग को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था.

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राहुल गांधी पर भी लगाए आरोप

बृजलाल ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ऐसे न्यायाधीशों को महत्व दिया, जो सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करें. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भी अपनी पार्टी की इसी पुरानी नीति के अनुसार प्रतिबद्ध न्यायपालिका चाहते हैं.

राज्यसभा सांसद ने कहा कि सत्ता से बाहर होने के कारण कांग्रेस अब न्यायपालिका पर दबाव बनाने और विदेशी शक्तियों की मदद से देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने विपक्ष की रणनीति पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं को विवादों में लाकर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है.