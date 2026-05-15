राजकुमार भाटी की मुश्किलें नहीं ले रहीं कम होने का नाम, अब संतकबीरनगर में FIR

उत्तर प्रदेश स्थित संतकबीर नगर के खलीलाबाद कोतवाली में समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता राजकुमार भाटी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. यह एफआईआर भारतीय जनता पार्टी के नेता मृगेंद्र राम त्रिपाठी की तहरीर पर की गई.

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(2), 298 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

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शिकायत के अनुसार, 5 मई 2026 को नई दिल्ली के जवाहर भवन में आयोजित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान राजकुमार भाटी ने ब्राह्मण समाज को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी की थी. कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया.

तहरीर में शिकायतकर्ता मृगेंद्र राम त्रिपाठी ने कहा है कि वह ब्राह्मण समाज से आते हैं और ब्राह्मण समाज हमेशा सभी जाति और धर्मों को समानता के साथ लेकर चला है. आरोप लगाया गया कि कार्यक्रम के दौरान राजकुमार भाटी ने संपूर्ण ब्राह्मण समाज के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं.

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राजकुमार भाटी के वायरल वीडियो में क्या है?

एफआईआर में दर्ज शिकायत के मुताबिक, वायरल वीडियो में कथित तौर पर कहा गया कि 'ब्राह्मण भला न वेश्या, इससे भला न कोय, कोई वेश्या तो भली, ब्राह्मण भला न कोय.' शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस प्रकार की टिप्पणी समाज में वैमनस्य फैलाने वाली है और इससे ब्राह्मण समाज में आक्रोश व्याप्त है.

तहरीर में यह भी कहा गया है कि ऐसी टिप्पणियां समाज को बांटने का कार्य करती हैं और भारतीय संविधान की भावना के विपरीत हैं. शिकायतकर्ता ने पुलिस से मामले में कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की थी. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है.