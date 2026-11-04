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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकांग्रेस में टिकट के लिए मांगे जा रहे पैसे? अब राजेंद्र पाल गौतम ने दी सफाई

कांग्रेस में टिकट के लिए मांगे जा रहे पैसे? अब राजेंद्र पाल गौतम ने दी सफाई

कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम ने टिकट के बदले पैसे वसूलने के मामले में अपनी सफाई दी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मजबूत होता देख ये विरोधियों की साजिश है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 04 Nov 2026 12:09 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम ने कथित मेल में रूपए लेने के मामले में अपना पक्ष रखा है. उन्होंने कहा कि यूपी में कांग्रेस की मजबूती देख ये विरोधियों की साजिश है. इसलिए उन्होंने ऐसे आलोचकों को धन्यवाद देते हुए टिकट की चाह रखने वाले नेताओं को आगाह किया.

राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा, ऐसे लोगों-आलोचकों का धन्यवाद, जिन्होंने इस तरह से मेल कर मुझे जगाने की कोशश की है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी यूपी में जितनी मजबूत होगी, उतने ही ज्यादा आरोप लगेंगे. इसलिए इनसे घबराने की जरूरत नहीं है.

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टिकट की बातचीत अभी शुरू नहीं 

राजेन्द्र पाल गौतम ने स्पष्ट किया कि अभी पार्टी ने टिकट वितरण या फाइनल जैसा कुछ नहीं हुआ है. हां अब सीट की बात शुरू हो गई है. उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को आगाह करते हे कहा कि ऐसे लोगों के झांसे में न आएं जो टिकट या पद दिलाने के बदले पैसे की डिमांड करें. कांग्रेस पार्टी में किसी पद या टिकट के लिए पैसे नहीं लिए जाते.

उन्होंने कहा कि खानी रोटी ही है, पैसे नहीं खाए जाते. मैं जिस मिशन और मूवमेंट में लगा हूं, कांग्रेस पार्टी को यूपी में दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, और राहुल गांधी का आज पूरा देश दीवाना हो चुका है. इससे विरोधी परेशान हो गए हैं और अनेकों प्रकार के आरोप लगा रहे हैं.

पहले भी मांगे जा चुके पैसे 

राजेन्द्र पाल गौतम ने बताया कि इससे पहले भी AICC के नाम पर कुछ लोगों को फोन कर QR कोड के माध्यम से पैसे मांगे गए. उन्होंने ऐसे लोगों से सावधान रहने की अपील की.बोले कांग्रेस पार्टी में उन्हें टिकट मिलेगा जो जमीन से जुड़े हैं और जिन्हें जनता जिताना चाहती है. इसके साथ ही राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा कि जैसे ही टिकट वितरण का काम शुरू होगा इस तरह के आरोप और ज्यादा लगेंगे.

2027 में इंडिया गठबंधन की सरकार का दावा 

राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा कि आगामी यूपी चुनाव 2027 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इससे घबराकर विरोधी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि यूपी की सरकार के बाद 2029 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है.

यह भी पढ़ें: यूपी में अब कुर्मी मुख्यमंत्री की मांग, लखनऊ में महापंचायत के बाद राजनीतिक दलों को चुनौती

About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 04 Nov 2026 12:09 PM (IST)
Tags :
Rajendra Pal Gautam UP NEWS
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