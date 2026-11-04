कांग्रेस में टिकट के लिए मांगे जा रहे पैसे? अब राजेंद्र पाल गौतम ने दी सफाई

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम ने कथित मेल में रूपए लेने के मामले में अपना पक्ष रखा है. उन्होंने कहा कि यूपी में कांग्रेस की मजबूती देख ये विरोधियों की साजिश है. इसलिए उन्होंने ऐसे आलोचकों को धन्यवाद देते हुए टिकट की चाह रखने वाले नेताओं को आगाह किया.

राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा, ऐसे लोगों-आलोचकों का धन्यवाद, जिन्होंने इस तरह से मेल कर मुझे जगाने की कोशश की है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी यूपी में जितनी मजबूत होगी, उतने ही ज्यादा आरोप लगेंगे. इसलिए इनसे घबराने की जरूरत नहीं है.

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टिकट की बातचीत अभी शुरू नहीं

राजेन्द्र पाल गौतम ने स्पष्ट किया कि अभी पार्टी ने टिकट वितरण या फाइनल जैसा कुछ नहीं हुआ है. हां अब सीट की बात शुरू हो गई है. उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को आगाह करते हे कहा कि ऐसे लोगों के झांसे में न आएं जो टिकट या पद दिलाने के बदले पैसे की डिमांड करें. कांग्रेस पार्टी में किसी पद या टिकट के लिए पैसे नहीं लिए जाते.

उन्होंने कहा कि खानी रोटी ही है, पैसे नहीं खाए जाते. मैं जिस मिशन और मूवमेंट में लगा हूं, कांग्रेस पार्टी को यूपी में दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, और राहुल गांधी का आज पूरा देश दीवाना हो चुका है. इससे विरोधी परेशान हो गए हैं और अनेकों प्रकार के आरोप लगा रहे हैं.

पहले भी मांगे जा चुके पैसे

राजेन्द्र पाल गौतम ने बताया कि इससे पहले भी AICC के नाम पर कुछ लोगों को फोन कर QR कोड के माध्यम से पैसे मांगे गए. उन्होंने ऐसे लोगों से सावधान रहने की अपील की.बोले कांग्रेस पार्टी में उन्हें टिकट मिलेगा जो जमीन से जुड़े हैं और जिन्हें जनता जिताना चाहती है. इसके साथ ही राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा कि जैसे ही टिकट वितरण का काम शुरू होगा इस तरह के आरोप और ज्यादा लगेंगे.

2027 में इंडिया गठबंधन की सरकार का दावा

राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा कि आगामी यूपी चुनाव 2027 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इससे घबराकर विरोधी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि यूपी की सरकार के बाद 2029 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है.

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