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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'झूठ का सहारा लेकर सत्ता तक...', संजय सिंह के बयान पर भड़की कांग्रेस

'झूठ का सहारा लेकर सत्ता तक...', संजय सिंह के बयान पर भड़की कांग्रेस

उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने आप सांसद संजय सिंह के बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि जो पार्टी खुद झूठ के दम पर सत्ता में आई वो हमें ये ना बताए कि हमें क्या करना है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 30 Sep 2026 10:03 AM (IST)
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आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को तंग करने का आरोप लगाया है, जिस पर कांग्रेस बुरी तरह भड़क गई है. यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने संजय सिंह पर पलटवार करते हुए निशाना साधा और कहा कि यूपी में सपा-कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे. हम अगर सम्मानजनक हिस्सेदारी की बात करना उन्हें समझ नहीं आता तो इसका कोई इलाज नहीं. 

संजय सिंह पर भड़के कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम

AAP सांसद के बयान पर भड़कते हुए कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि "पहले संजय सिंह को ये बताना चाहिए की आम आदमी पार्टी ने अब तक 14 राज्यसभा सांसद भेजे हैं उसमें कितने एससी, कितने एसटी, कितने ओबीसी, कितने अल्पसंख्यक लोग भेजे हैं. जो पार्टी सामाजिक न्याय को नहीं मानती, जो पार्टी झूठ का सहारा लेकर सत्ता तक पहुंची, वो आज हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है."  

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कांग्रेस नेता ने कहा कि इंडिया गठबंधन जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी है. उत्तर प्रदेश में हमें मिलकर लड़ना है, तो ये हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठकर तय करेगा कि समझौता किस तरह से होगा, कितनी सीटें होंगी. सम्मानजनक हिस्सा मांगना अगर उन्हें समझ नहीं आता तो उसका कोई इलाज नहीं है. 

इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर कही ये बात

दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक को लेकर राजेंद्र पाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी क्या करेगी ये फैसला तो उन्हें लेना है. वो देश का साथ है  या देश विरोधियों के साथ है. आज देश में महत्वपूर्ण बात ये है कि देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना है. लोगों के वोट चोरी हो रहे हैं. लोगों की वोट काटी जा रही है. जीते हुए चुनाव हरवाए जा रहे हैं. चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहा है. जिस चुनाव आयोग पर निष्पक्ष चुनाव की जिम्मेदारी है, वो बीजेपी की टीम के रूप में काम करेगा तो लोगों को चुनाव से भरोसा उठ जाएगा. 

दरअसल आप सांसद संजय सिंह ने यूपी में सपा-कांग्रेस के बीच गठबंधन में हो रही देरी और अखिलेश यादव के इंडिया गठबंधन से दूरी बनाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि हम देख रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को कैसा परेशान कर रही है. हमने एक बयान में सुना है कि कांग्रेस 150 सीटें चाहती है तो कभी कहते हैं कि 403 सीटों पर लड़ेंगे. ऐसा लगता है कि कांग्रेस सपा से ही लड़ रही है. 

 

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 30 Sep 2026 10:03 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Election 2027
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