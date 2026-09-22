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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP चुनाव: गठबंधन पर कांग्रेस की दो टूक, 'हमने कभी नहीं कहा कि...'

UP चुनाव: गठबंधन पर कांग्रेस की दो टूक, 'हमने कभी नहीं कहा कि...'

कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर कहा कि हिस्सेदारी और सम्मान बराबर का होना चाहिए. हमें देश और संविधान को बचाना है. उन्होंने ओवैसी को भी घेरा.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 22 Sep 2026 06:03 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ी हुई है. पूर्व विधायक प्रदीप बालियान, समाजवादी पार्टी के नेता दिशांत त्यागी समेत कई किसान संगठनों के नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं. इस बीच कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने चुनाव में गठबंधन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस के अकेले लड़ने की संभावना से इनकार किया है. कांग्रेस नेता ने साफ तौर से कहा कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द गठबंधन पर फैसला हो लेकिन हिस्सेदारी और सम्मान बराबरी का हो.

हमें देश और संविधान बचाना है- राजेंद्र पाल गौतम

कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा, ''इकरा हसन के साथ सबको समझनी चाहिए, इंडिया गठबंधन को संभालने की जिम्मेदारी हमारी है. हमें जहर का घूंट भी पीना पड़े तो पियेंगे लेकिन हमें देश बचाना है, संविधान बचाना है. लोकतंत्र को बचाना है.''

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हमने कभी नहीं कहा कि हम अकेले लड़ेंगे- राजेंद्र पाल गौतम

उन्होंने आगे कहा, ''हमने कभी नहीं कहा है कि हम अकेले लड़ेंगे. हमने कहा है कि हिस्सेदारी और सम्मान बराबर का होना चाहिए. हम चाहते हैं कि गठबंधन जल्दी हो जाए. सीटों का बंटवारा जल्दी हो जाए ताकि प्रत्याशियों को प्रचार करने का वक्त मिल जाए.''

कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में कांग्रेस और विपक्षी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर पहले भी कहा था कि गठबंधन में सम्मानजनक समझौता होना चाहिए. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार-विमर्श कर सकते हैं, लेकिन सम्मान से कोई समझौता नहीं हो सकता.

कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने ओवैसी को घेरा

राजेंद्र पाल गौतम ने गठबंधन के मसले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भी घेरा. उन्होंने कहा, ''ओवैसी गठबंधन की बात कर रहे हैं लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी को जीताने का काम करते हैं. गठबंधन करना है या नहीं सिर्फ नेतृत्व तय करेगा.''

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 22 Sep 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
Rajendra Pal Gautam CONGRESS UP Elections 2027
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