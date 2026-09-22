UP चुनाव: गठबंधन पर कांग्रेस की दो टूक, 'हमने कभी नहीं कहा कि...'

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ी हुई है. पूर्व विधायक प्रदीप बालियान, समाजवादी पार्टी के नेता दिशांत त्यागी समेत कई किसान संगठनों के नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं. इस बीच कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने चुनाव में गठबंधन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस के अकेले लड़ने की संभावना से इनकार किया है. कांग्रेस नेता ने साफ तौर से कहा कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द गठबंधन पर फैसला हो लेकिन हिस्सेदारी और सम्मान बराबरी का हो.

हमें देश और संविधान बचाना है- राजेंद्र पाल गौतम

कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा, ''इकरा हसन के साथ सबको समझनी चाहिए, इंडिया गठबंधन को संभालने की जिम्मेदारी हमारी है. हमें जहर का घूंट भी पीना पड़े तो पियेंगे लेकिन हमें देश बचाना है, संविधान बचाना है. लोकतंत्र को बचाना है.''

हमने कभी नहीं कहा कि हम अकेले लड़ेंगे- राजेंद्र पाल गौतम

उन्होंने आगे कहा, ''हमने कभी नहीं कहा है कि हम अकेले लड़ेंगे. हमने कहा है कि हिस्सेदारी और सम्मान बराबर का होना चाहिए. हम चाहते हैं कि गठबंधन जल्दी हो जाए. सीटों का बंटवारा जल्दी हो जाए ताकि प्रत्याशियों को प्रचार करने का वक्त मिल जाए.''

कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में कांग्रेस और विपक्षी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर पहले भी कहा था कि गठबंधन में सम्मानजनक समझौता होना चाहिए. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार-विमर्श कर सकते हैं, लेकिन सम्मान से कोई समझौता नहीं हो सकता.

कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने ओवैसी को घेरा

राजेंद्र पाल गौतम ने गठबंधन के मसले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भी घेरा. उन्होंने कहा, ''ओवैसी गठबंधन की बात कर रहे हैं लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी को जीताने का काम करते हैं. गठबंधन करना है या नहीं सिर्फ नेतृत्व तय करेगा.''

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