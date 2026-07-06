यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इतनी सीटों पर ठोका दावा, अखिलेश यादव की सपा को दिया संदेश

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इतनी सीटों पर ठोका दावा, 'समाजवादी पार्टी हमें खुशी-खुशी...'

यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इतनी सीटों पर ठोका दावा, 'समाजवादी पार्टी हमें खुशी-खुशी...'

UP Politics: उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने समाजवादी पार्टी से अलायंस को लेकर कहा कि हमारी पार्टी आजादी की लड़ाई की पार्टी है. हमारी लड़ाई बराबरी की है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 06 Jul 2026 09:10 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में अगले साल आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गठबंधन को लेकर कांग्रेस ने फिर दावा ठोका है. यूपी में 200 सीटों से कम मंजूर नहीं है और इसे लेकर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के सामने शर्त रख दी है. उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने abp न्यूज़ से बातचीत में कहा कि हमारी लड़ाई बराबरी की है. इसके साथ ही यूपी में कांग्रेस ने 'चंदा चोर, गद्दी छोड़' का भी नारा दिया है. 

राजेंद्र पाल गौतम ने कहा, ''समाजवादी पार्टी खुशी-खुशी हमें इतनी सीट देगी. हमारी पार्टी आजादी की लड़ाई की पार्टी है. उत्तर प्रदेश में पैसे से टिकट नहीं मिलेगा.'' गठबंधन की स्थिति में सीट शेयरिंग को लेकर राजेंद्र पाल गौतम के बयान के बाद यूपी की राजनीति में एक बार फिर चर्चा है कि क्या आगामी चुनाव में सपा और कांग्रेस साथ में लड़ेंगे या राहें जुदा हो जाएंगी.

'जिन लोगों ने राम को नहीं छोड़ा तो जनता को क्या छोड़ेंगे'

उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने ये भी कहा, ''दलित कमजोर हुआ है. दलित हमारे साथ हैं. जिन लोगों ने राम को नहीं छोड़ा तो उत्तर प्रदेश की जनता को क्या छोड़ेंगे. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का नया नारा है- चंदा चोर गद्दी छोड़.''

'राम मंदिर में चोरी से लोगों की आस्था को ठेस पहुंची'

इससे पहले कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने रविवार (05 जुलाई) को भी अयोध्या राम मंदिर में कथित चंदा चोरी समेत अन्य मसलों पर योगी सरकार को घेरा था. उन्होंने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में भी मंदिरों में चोरी की घटनाएं हुई हैं, जिससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है. ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं?

'बीजेपी हिंदू-मुस्लिम मुद्दों के अलावा कुछ नहीं जानती'

उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, ''बीजेपी और उसकी सरकारें विकास के बजाय धार्मिक और सांप्रदायिक मसलों को प्राथमिकता देती हैं. बीजेपी हिंदू-मुस्लिम मुद्दों के अलावा कुछ नहीं जानती है.'' कांग्रेस नेता ने उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाए.

UP चुनाव से पहले बंटवारे की मांग, BJP MLA के पिता बोले- 'तुम मुझे सीट दो, मैं नया राज्य दूंगा'

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
Read More
Published at : 06 Jul 2026 09:09 PM (IST)
Tags :
Rajendra Pal Gautam UP NEWS Samajwadi Party CONGRESS UP Assembly Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इतनी सीटों पर ठोका दावा, 'समाजवादी पार्टी हमें खुशी-खुशी...'
यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इतनी सीटों पर ठोका दावा, अखिलेश यादव की सपा को दिया संदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या SIT जांच के बाद चंपत राय की होगी वापसी? ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने साफ की तस्वीर
क्या SIT जांच के बाद चंपत राय की होगी वापसी? ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने साफ की तस्वीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Gorakhpur News: गीडा में बनेगा 100 बेड का ESIC अस्पताल, योगी कैबिनेट ने जमीन आवंटन को दी मंजूरी
गोरखपुर: गीडा में बनेगा 100 बेड का ESIC अस्पताल, योगी कैबिनेट ने जमीन आवंटन को दी मंजूरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Fatehpur News: विदेश में की कमाई, घर लौटा तो 58 लाख गायब! पत्नी और ससुराल वालों पर ठगी का आरोप
फतेहपुर: विदेश में की कमाई, घर लौटा तो 58 लाख गायब! पत्नी और ससुराल वालों पर ठगी का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Aamir Khan की शादी में Kiran Rao क्यों नहीं दिखीं?
Vaibhav Sooryavanshi: डेब्यू कैप पाते ही रो पड़े वैभव सूर्यवंशी! 15 साल की उम्र में रच दिया इतिहास!.
Diljit Dosanjh की Sutluj रिलीज के 2 दिन बाद ही ZEE5 से क्यों हटाई गई?
Hyundai Creta Electric अब ₹10.99 लाख में! BAAS क्या है? सस्ती EV का पूरा सच | Creta EV Explained
Shilpa Shinde की धमाकेदार एंट्री, Lock Upp 2 में बढ़ेगा ड्रामा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी ओम्स्क रिफाइनरी को बनाया निशाना, लंबी दूरी के ड्रोन से किया अटैक
यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी ओम्स्क रिफाइनरी को बनाया निशाना, लंबी दूरी के ड्रोन से किया अटैक
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र मौसम अपडेट, 7 July: मुंबई में उठीं 13 फीट ऊंची लहरें, फ्लाइट प्रभावित, कल कैसा रहेगा मौसम?
महाराष्ट्र मौसम अपडेट, 7 July: मुंबई में उठीं 13 फीट ऊंची लहरें, फ्लाइट प्रभावित, कल कैसा रहेगा मौसम?
क्रिकेट
BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज के किया टीम इंडिया में बदलाव, 2 साल बाद खूंखार ऑलराउंडर की वापसी
BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज के किया टीम इंडिया में बदलाव, 2 साल बाद खूंखार ऑलराउंडर की वापसी
बॉलीवुड
Satluj: बैन के बाद प्रोजेक्टर लगाकर 'सतलुज' देख रहे लोग, दिलजीत दोसांझ बोले- अब ये फिल्म नहीं रुकेगी
बैन के बाद प्रोजेक्टर लगाकर 'सतलुज' देख रहे लोग, दिलजीत दोसांझ बोले- अब ये फिल्म नहीं रुकेगी
बिहार
'मुझे विधानसभा सीट के नाम पर झुनझुना पकड़ा दिया', जीतन राम मांझी का छलका दर्द, चिराग पर क्यों भड़के?
'मुझे विधानसभा सीट के नाम पर झुनझुना पकड़ा दिया', जीतन राम मांझी का छलका दर्द, चिराग पर क्यों भड़के?
इंडिया
अमित शाह ने UCC को लेकर किया बड़ा ऐलान, श्यामा प्रसाद की 125वीं जयंती पर बोले -'कमेटी बन चुकी, जल्द ही...'
अमित शाह ने UCC को लेकर किया बड़ा ऐलान, श्यामा प्रसाद की 125वीं जयंती पर बोले -'कमेटी बन चुकी, जल्द ही...'
मध्य प्रदेश
Explained: वक्फ बोर्ड में पहली बार दो हिंदू सदस्य नियुक्त, कहीं वाह-वाह... तो कहीं विरोध! इसके नतीजे अच्छे या बुरे?
वक्फ बोर्ड में पहली बार दो हिंदू सदस्य नियुक्त, कहीं वाह-वाह, कहीं विरोध! नतीजे अच्छे या बुरे?
इंडिया
ममता बनर्जी के जिन सांसदों ने दिया था इस्तीफा, बंगाल में राज्यसभा की उन 3 सीटों पर चुनाव का ऐलान
ममता बनर्जी के जिन सांसदों ने दिया था इस्तीफा, बंगाल में राज्यसभा की उन 3 सीटों पर चुनाव का ऐलान
ENT LIVE
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
ABP NEWS
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
ABP NEWS
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
ABP NEWS
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
ABP NEWS
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Embed widget