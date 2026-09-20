गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडPDA को राजभर ने बताया ढकोसला, बोले- दलित महापुरुषों से चिढ़ते हैं अखिलेश

PDA को राजभर ने बताया ढकोसला, बोले- दलित महापुरुषों से चिढ़ते हैं अखिलेश

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के पीडीए नारे को लेकर अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश दलित महापुरुषों की प्रतिमा देखकर चिढ़ जाते हैं.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 20 Sep 2026 02:09 PM (IST)
Preferred Sources

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने रविवार को समाजवादी पार्टी के पीडीए नारे को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला. उन्होंने पीडीए को पूरी तरह ढकोसला बताते हुए कहा कि अखिलेश इसका मतलब अपनी सुविधा के अनुसार बदलते रहते हैं. कभी पीडीए को पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक बताते हैं तो कभी पी से पंडित, डी से दलित और ए से अहीर कहते हैं. कभी ए से अल्पसंख्यक, आधी आबादी तो कभी अगड़ा बता देते हैं.
 
राजभर ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव दलितों से नफरत करते हैं और दलित महापुरुषों की प्रतिमा देखकर उनकी चिढ़ और बढ़ जाती है. उन्होंने कहा कि 2012 से 2017 की सपा सरकार के दौरान बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमाएं सबसे ज्यादा तोड़ी गईं. जौनपुर, मऊ, सीतापुर और आजमगढ़ समेत कई जिलों में ऐसी घटनाएं हुईं. उन्होंने कहा कि आंकड़े उठाकर देख लिए जाएं तो अखिलेश सरकार के दौरान दलितों पर अत्याचार कई गुना बढ़ा था.

आगरा में दलित ग्राम प्रधान की हत्या का किया जिक्र

ओम प्रकाश राजभर ने आगरा की एक घटना का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि सपा सरकार में एक दलित ग्राम प्रधान को सपाइयों ने पीट-पीटकर मार डाला था. ग्राम प्रधान का कसूर केवल इतना था कि उन्होंने सपा को वोट नहीं दिया था. उन्होंने कहा कि सपा सरकार के समय बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ने से लेकर दलितों पर अत्याचार तक के मामले लगातार सामने आए.
 
राजभर ने कहा कि आज भी यूपी में दलितों पर अत्याचार के मामले में यादव और मुस्लिम यानी सपा के वोटर ही सबसे आगे हैं. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और उनके सैफई के कुनबे की बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर क्या सोच है, यह किसी से छिपी नहीं है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: होमगार्ड भर्ती की दौड़ में 4 की मौत, अभ्यर्थियों की फिटनेस पर उठे सवाल
यूपी: होमगार्ड भर्ती की दौड़ में 4 की मौत, फिटनेस पर उठे सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्याः रामलगन हत्याकांड पर चंद्रशेखर का बड़ा ऐलान, 30 तक करेंगे इंतजार
अयोध्याः रामलगन हत्याकांड पर चंद्रशेखर का बड़ा ऐलान, 30 तक करेंगे इंतजार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर में पति का आरोप- धर्म परिवर्तन का दबाव, पुलिस जांच शुरू
मुजफ्फरनगर में पति का आरोप- धर्म परिवर्तन का दबाव, पुलिस जांच शुरू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव को लेकर पल्लवी पटेल का बड़ा दावा, बोलीं- सत्ता परिवर्तन होगा
UP चुनाव को लेकर पल्लवी पटेल का बड़ा दावा, बोलीं- सत्ता परिवर्तन होगा

अयोध्याः रामलगन हत्याकांड पर चंद्रशेखर का बड़ा ऐलान, 30 तक करेंगे इंतजार

गेस्ट हाउस कांड को लेकर सपा को घेरा

राजभर ने दो जून 1995 के गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उस समय सपाई गुंडे मायावती की हत्या करना चाहते थे. संयोग से वहां भाजपा के नेता पहुंच गए. भाजपा के लोग नहीं होते तो शायद मायावती की हत्या कर दी जाती. किसी तरह उनकी जान बची थी.
 
उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव आज दलित सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके शासनकाल में दलित बेटियों के साथ जितना जुर्म हुआ, उसे कौन नहीं जानता. अब वक्त बदल चुका है. योगी सरकार में दलित महापुरुषों को सम्मान मिल रहा है और दलित नायकों को नई पहचान दी जा रही है.

नीला गमछा अखिलेश के गले की फांस: राजभर

अखिलेश यादव के नीले गमछे पर तंज कसते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वह बाबा साहब डॉ. आंबेडकर को आगे करके वोट लेने की सोच रहे हैं, लेकिन यही नीला गमछा उनके गले की फांस है. सिर पर लाल टोपी और गले में नीला गमछा दो जून 1995 की घटना की याद दिलाता है कि गेस्ट हाउस कांड में सपा ने मायावती के साथ क्या किया था.
 
राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव ने प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया. दलित महापुरुषों और बाबा साहब के नाम पर बने पार्कों और जिलों को खत्म करने का काम किया. दलितों के उत्थान और विकास के लिए महापुरुषों के नाम से बनी योजनाओं को भी खत्म किया गया.

महापुरुषों से जुड़े पार्कों के लिए 500 करोड़

ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि योगी सरकार में सभी महापुरुषों का सम्मान सुरक्षित है. दलित महापुरुषों को सम्मान देने के साथ दलित नायकों को नई पहचान मिल रही है. महापुरुषों के नाम पर बने पार्कों में पुरानी हो चुकी प्रतिमाओं को बदलने, बाउंड्री कराने और सौंदर्यीकरण के अन्य कार्यों के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपये दिए हैं और सभी जगह काम शुरू हो गया है.
 
उन्होंने कहा कि महापुरुषों को लेकर आज की सरकार जिस सोच के साथ काम कर रही है, ऐसी सोच सत्ता में रहते हुए अखिलेश यादव के मन में पैदा हुई होती तो शायद कुछ कदम आगे बढ़े होते. राजभर ने कहा कि अखिलेश जिस सोच को लेकर चल रहे हैं, उस पर 2027 में एक बार फिर पानी फिर जाएगा.

मुजफ्फरनगर में पति का आरोप- धर्म परिवर्तन का दबाव, पुलिस जांच शुरू

Published at : 20 Sep 2026 02:09 PM (IST)
Tags :
UP NEWS OM Prakash Rajbhar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: होमगार्ड भर्ती की दौड़ में 4 की मौत, अभ्यर्थियों की फिटनेस पर उठे सवाल
यूपी: होमगार्ड भर्ती की दौड़ में 4 की मौत, फिटनेस पर उठे सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्याः रामलगन हत्याकांड पर चंद्रशेखर का बड़ा ऐलान, 30 तक करेंगे इंतजार
अयोध्याः रामलगन हत्याकांड पर चंद्रशेखर का बड़ा ऐलान, 30 तक करेंगे इंतजार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर में पति का आरोप- धर्म परिवर्तन का दबाव, पुलिस जांच शुरू
मुजफ्फरनगर में पति का आरोप- धर्म परिवर्तन का दबाव, पुलिस जांच शुरू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव को लेकर पल्लवी पटेल का बड़ा दावा, बोलीं- सत्ता परिवर्तन होगा
UP चुनाव को लेकर पल्लवी पटेल का बड़ा दावा, बोलीं- सत्ता परिवर्तन होगा
Advertisement

वीडियोज

CHINA ROBOT ARMY: हजारों Robots की Army बना चुका है चीन! |ABPLIVE
Sansani : रफ्तार के जुनून में मौत को दावत ! | Greater Noida | Hit And Run Case
DU छात्र संघ चुनाव में ABVP का परचम
Gen Z के बीच ABVP का दबदबा..जीत से क्या निकले मायने?
DUSU Election Results: ABVP की जीत, NSUI का खाता भी नहीं खुला..Gen Z के मूड के मायने क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार MLC चुनावः जन सुराज ने 5 उम्मीदवार घोषित किए, जानें किसे कहां से मिला टिकट?
बिहार MLC चुनावः जन सुराज ने 5 उम्मीदवार घोषित किए, जानें किसे कहां से मिला टिकट?
विश्व
वीकेंड की छुट्टी छोड़ व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप, ईरान की धमकी के बाद US अलर्ट
वीकेंड की छुट्टी छोड़ व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप, ईरान की धमकी के बाद US अलर्ट
टेलीविजन
शूटिंग न हो तो कैसा दिखता है ‘तारक मेहता’ का सेट? मुनमुन दत्ता ने दिखाई झलक
शूटिंग न हो तो कैसा दिखता है ‘तारक मेहता’ का सेट? मुनमुन दत्ता ने दिखाई झलक
स्पोर्ट्स
स्मृति मंधाना T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बनीं, रचा इतिहास
स्मृति मंधाना T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बनीं, रचा इतिहास
इंडिया
PM मोदी ने पायल मेहता के निधन पर जताया दुख, कहा- 'राष्ट्रीय मुद्दों की समझ...'
PM मोदी ने पायल मेहता के निधन पर जताया दुख, कहा- 'राष्ट्रीय मुद्दों की समझ...'
इंडिया
UGC रोलबैक को लेकर जेपी नड्डा से मिले सवर्ण नेता, महापंचायत पर बड़ा फैसला
UGC रोलबैक को लेकर जेपी नड्डा से मिले सवर्ण नेता, महापंचायत पर बड़ा फैसला
हेल्थ
क्या शराब पीने के बाद दवाएं खा सकते हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर्स?
क्या शराब पीने के बाद दवाएं खा सकते हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर्स?
शिक्षा
उत्तराखंड में छात्रों को फ्री टैबलेट का तोहफा, जानें कैसे मिलेगा लाभ?
उत्तराखंड में छात्रों को फ्री टैबलेट का तोहफा, जानें कैसे मिलेगा लाभ?
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget