पंचायत सहायकों की मांगों पर राजभर ने दिया भरोसा, बोले- मांगे जायज...

उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायक अपनी मांगों और कम मानदेय को लेकर लखनऊ में लगातार प्रदर्शन और धरना दे रहे हैं. इस आंदोलन को लेकर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा कि पंचायत सहायक 24 अगस्त से धरने पर बैठे थे. राजभर ने बताया कि परसों जब वह लखनऊ आए तो कुछ पंचायत सहायकों से उनकी बातचीत हुई. इस दौरान उन्हें पता चला कि पंचायत सहायकों की मांगें जायज हैं.

राजभर ने धरना दे रहे सभी लोगों की समस्याओं का दिया हल

मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि जिन लोगों के नेतृत्व में यह धरना हो रहा है, उन सभी से उनकी बातचीत हुई. इस दौरान पंचायत सहायकों ने अपनी कई समस्याएं उनके सामने रखीं. उनकी पहली समस्या यह है कि प्रधान और सेक्रेटरी उन्हें धमकाते हैं कि अगर काम नहीं किया तो उन्हें हटा दिया जाएगा. इस पर राजभर ने कहा कि जिलाधिकारी (DM) के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाएगी, जो पूरे मामले की जांच करेगी. जांच के बाद ही किसी पंचायत सहायक को हटाया जाएगा.

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मानदेय से 5 से 6 महीने की देरी पर भी कैबिनेट में लेंगे फैसला

पंचायत सहायकों की दूसरी मांग उनके 6,000 रुपये के भुगतान से जुड़ी है. उनका कहना है कि मानदेय का भुगतान 5 से 6 महीने की देरी से होता है. राजभर ने कहा कि पंचायत सहायकों का पैसा राज्य वित्त आयोग से जाता है. कैबिनेट से फैसला लेने के बाद इनकी जो भी तनख्वाह बनती है, वह सीधे उनके बैंक खातों में डाली जाएगी. वहीं, पंचायत सहायकों की तीसरी मांग महिला पंचायत सहायकों के मातृत्व अवकाश को लेकर है. इस समस्या पर भी राजभर ने कहा कि उनकी यह मांग भी जायज है, जिसे मान लिया जाएगा.

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