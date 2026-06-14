राजस्थान: प्रेमी संग साइकिल पर फरार हुई लुटेरी दुल्हन! शादी के बाद घर से नकदी-जेवर लेकर गायब

जोधपुर जिले में कथित तौर पर दलाल के जरिए करवाई गई शादी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पीड़ित युवक ने आरोप लगाया है कि विवाह के कुछ माह बाद उसकी पत्नी घर से नकदी और जेवर लेकर फरार हो गई. मामले को और भी हैरान करने वाला बना देने वाला दावा यह है कि महिला किसी लग्जरी वाहन से नहीं बल्कि प्रेमी के साथ साइकिल पर ही सवार घर से जाती हुई सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दी.

पीड़ित अमराराम सेन निवासी पायला गांव, तहसील तिवरी, जो वर्तमान में शहर में मजदूरी कर रह रहा है, ने बताया कि उसका विवाह करीब पांच माह पहले झारखंड निवासी एक युवती से दलाल के माध्यम से कराया गया था. अमराराम का आरोप है कि इस शादी के लिए उसने करीब डेढ़ लाख रुपए दलाल को दिए थे. अमराराम के अनुसार, विवाह के बाद पत्नी उसके साथ रह रही थी, लेकिन 13 जून 2026 को सुबह करीब 5:20 बजे वह बिना बताए घर से चली गई. जब परिवार ने घर की जांच की तो वहां रखे करीब 22 हजार रुपए नकद और चांदी के कुछ जेवर भी गायब मिले.

पीड़ित ने पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो उसमें एक युवक घर के पास साइकिल लेकर कुछ देर इंतजार करता दिखाई दिया. आरोप है कि बाद में महिला उसके साथ साइकिल पर बैठकर वहां से चली गई. इस घटनाक्रम ने आसपास के लोगों को भी हैरानी में डाल दिया क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामलों में वाहन या अन्य साधनों का इस्तेमाल देखा जाता रहा है.

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पीड़ित ने इस पूरे मामले को सुनियोजित ठगी बताते हुए संबंधित थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है. उसने अपने साथ रहने वाले एक नेपाल निवासी व्यक्ति पर भी संदेह जताया है और दावा किया है कि घटना से पहले रात में एक अज्ञात व्यक्ति उससे मिलने आया था. फिलहाल पुलिस को शिकायत दी गई है. मामले की जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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