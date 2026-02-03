राज्यसभा में मंगलवार को उत्तर प्रदेश के दो जिलों के तीन रेलवे स्टेशनों पर रेल गाड़ियों के स्टॉपेज की मांग उठी. गौतमबुद्धनगर स्थित ग्रेटर नोएडा और जौनपुर के जंघई में लंबी दूरी की ट्रेनों के ठहराव की अनुमति देने की मांग की गई. उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुरेंद्र सिंह नागर ने कहा कि ग्रेटर नोएडा की आबादी 12 लाख से अधिक है और वहां उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सहित आसपास के कई राज्यों के लोग रहते हैं और दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी पढ़ने के लिए आते हैं.

नागर ने कहा कि इतनी बड़ी आबादी के बावजूद लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ने के लिए लोगों को ग्रेटर नोएडा से 50 किमी दूर गाजियाबाद या दिल्ली जाना पड़ता है जिससे ट्रैफिक जाम होता है और लोगों को आर्थिक दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है.

BJP सदस्य ने कहा कि ग्रेटर नोएडा के दादरी और बोड़ाकी रेलवे स्टेशन से रोज प्रयागराज रीवा सुपर फास्ट एक्सप्रेस, वंदे भारत शताब्दी एक्सप्रेस और शिवगंगा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें गुजरती हैं लेकिन ग्रेटर नोएडा में उनका ठहराव नहीं है.

जौनपुर में जंघई में क्या है मांग?

उन्होंने मांग की कि इन तीनों ट्रेनों के दादरी और बोड़ाकी में ठहराव की अनुमति दी जाए ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके. 'रेल मंत्री देखें कि उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा के लोग कितनी समस्या का सामना करते हैं.'

नागर ने यह भी मांग की कि जनहित में ग्रेटर नोएडा को रेलवे ‘हब’ बनाने के लिए बोड़ाकी रेलवे स्टेशन का जल्द से जल्द विकास किया जाए.

वहीं BJP की सीमा द्विवेदी ने कहा कि उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल से हो कर कई ट्रेनें गुजरती हैं लेकिन ठहराव नहीं होने की वजह से प्रयागराज के लोग 60 किमी दूर अन्य रेलवे स्टेशन जाते हैं. इन ट्रेनों का जंघई जंक्शन पर ठहराव सुनिश्चित करें.