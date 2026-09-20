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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराहुल गांधी के इंदौर कार्यक्रम पर विवाद, केशव मौर्य ने की माफी की मांग

राहुल गांधी के इंदौर कार्यक्रम पर विवाद, केशव मौर्य ने की माफी की मांग

इंदौर में राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज'कार्यक्रम अब विवादों में आ गया है. केशव प्रसाद मौर्य ने इसे प्रधानमंत्री की मां के अपमान से जोड़ते हुए माफी की मांग की है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 20 Sep 2026 12:57 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हुए घटनाक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मां का अपमान बताया है. उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी और कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की है.उन्होंने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है.

केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, 'कांग्रेस के स्थायी नेता  राहुल गांधी का मानसिक संतुलन ‘अस्थायी’ हो चुका है.सत्ता वियोग में बेचैन राहुल जी न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करते हैं, बल्कि उनकी मां को भी नहीं बख़्शते हैं. मंच की गरिमा का ख़्याल तो कब से राहुल जी ने ताक पर रख दिया है. इंदौर में छात्रों के कार्यक्रम में उनके मुद्दों को भूलकर प्रधानमंत्री की मां को निशाना बना दिया. हताशा में राजनीति की मर्यादा और ‘संस्कारों को लांघना’ गांधी परिवार और उसकी कांग्रेस का प्रिय शगल बन चुका है.' 

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उन्होंने आगे कहा,  'उनके इस कुकृत्य का चुनाव में जनता बार-बार जवाब देती है, लेकिन गांधी परिवार की अकड़ कम नहीं होती. कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए. माननीय प्रधानमंत्री की मां का अपमान केवल उनका नहीं, बल्कि हर एक मां का अपमान है.'

इंदौर में हुआ था कार्यक्रम 

बता दें कि शनिवार (19 सितंबर ) को छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित किया गया था. जिसमें राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा था और उन्हें युवा और छात्र विरोधी बताते हुए आंकड़े प्रस्तुत किए. इस दौरान एक कॉमिक सटायर के दौरान वह एक्ट हुआ, जिसको लेकर अब बीजेपी कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर है.

कांग्रेस ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया 

केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही कई बीजेपी नेताओं और मंत्रियों ने इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा था, लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. जिसको लेकर अभी और तूल पकड़ने की गुंजाइश है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 20 Sep 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
UP NEWS RAHUL GANDHI KESHAV PRASAD MAURYA
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