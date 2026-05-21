राहुल गांधी के अमेठी दौरे से पहले पोस्टर वार, BJP ने पूछा- ‘2 साल में किशोरी लाल ने क्या किया?’

उत्तर प्रदेश के अमेठी में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक दिवसीय दौरे से पहले ही जिले का राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म हो गया था. अमेठी में जगह-जगह लगाए गए पोस्टरों ने कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी घमासान तेज कर दिया है. पोस्टरों के जरिए वर्तमान सांसद किशोरी लाल शर्मा के दो वर्षों के कार्यकाल पर सवाल उठाए गए है.

भाजपा नेताओं ने सांसद निधि के दुरुपयोग तक के आरोप लगाए हैं. इसके जवाब में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर नफरत की राजनीति करने और विकास कार्यों को बदनाम करने का आरोप लगाया है.

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पोस्टरों में उठाए गए सवाल

जिले के कांग्रेस कार्यालय, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, संजय गांधी अस्पताल मुंशीगंज, कलेक्ट्रेट परिसर सहित कई प्रमुख स्थानों पर लगाए गए पोस्टरों में लिखा गया कि “2 साल किशोरी तुमने लाल क्या किया?” पोस्टरों में आरोप लगाया गया कि सांसद बनने के बाद केवल एक स्कूल बस दी गई, वह भी कांग्रेस नेता के स्कूल में, जबकि एक एम्बुलेंस उनके ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल को दी गई.

दूसरे पोस्टरों में वर्तमान सांसद किशोरी लाल शर्मा के कार्यकाल की तुलना पूर्व सांसद स्मृति ईरानी के पांच वर्षों के कार्यकाल से की गई. पोस्टरों में दावा किया गया कि स्मृति ईरानी ने अपने कार्यकाल में अमेठी में व्यापक विकास कार्य कराए थे.

भाजपा नेता विषुव मिश्रा का बड़ा आरोप

भारतीय जनता पार्टी अमेठी के जिला महामंत्री विषुव मिश्रा ने कांग्रेस और सांसद किशोरी लाल शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि सांसद निधि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में बांटी जा रही है. उनका आरोप था कि कांग्रेस नेताओं के कहने पर सांसद निधि से कांग्रेस नेता के स्कूल को बस और अस्पताल को एम्बुलेंस दी गई.

विषुव मिश्रा ने कहा कि किशोरी लाल शर्मा और गांधी परिवार की कार्यशैली एक जैसी है तथा अमेठी में सांसद निधि का दुरुपयोग किया जा रहा है. उन्होंने पोस्टर लगाने वालों की सराहना करते हुए कहा कि जिसने भी यह पोस्टर लगाए हैं, उसने अमेठी की सच्चाई जनता के सामने रखने का काम किया है. भाजपा नेता ने दावा किया कि कांग्रेस परिवार जो काम 70 वर्षों में नहीं कर सका, वह स्मृति ईरानी ने पांच वर्षों में कर दिखाया.

कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना

भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट प्रांजल तिवारी ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर राजनीतिक नाटक और विरोध प्रदर्शन करने का आरोप लगाय. उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद स्मृति ईरानी का कार्यकाल केवल पर्यटन और दिखावे तक सीमित रहा, जिससे अमेठी के विकास को नुकसान पहुंचा.

प्रांजल तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी के कार्यकाल में प्रस्तावित योजनाओं पर केवल शिलापट्ट लगाकर फीता काटने का काम किया गया. उन्होंने भाजपा पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि गांधी परिवार और अमेठी का रिश्ता पीढ़ियों पुराना और पारिवारिक है, जिसे पोस्टर वार और नफरत की राजनीति से खत्म नहीं किया जा सकता.

उन्होंने कहा कि सांसद किशोरी लाल शर्मा ने अपना अधिकांश जीवन अमेठी और रायबरेली की जनता की सेवा में बिताया है तथा सांसद बनने के बाद लगातार क्षेत्र में रहकर जनता के सुख-दुख में शामिल रहे हैं.

भाजपा का विरोध प्रदर्शन, लगे नारे

राहुल गांधी के आगमन से पहले भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गौरीगंज स्थित सब्जी मंडी तिराहे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर राहुल गांधी और सांसद किशोरी लाल शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की.

प्रदर्शन के दौरान “राहुल गांधी जवाब दो, अपने पीए का हिसाब दो”, “अमेठी की जनता बेहाल है, किशोरी लाल मालामाल है” और “किशोरी लाल दो साल का हिसाब दो” जैसे नारे लगाए गए. भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि अमेठी में अपेक्षित विकास कार्य नहीं हुए और जनता की मूलभूत समस्याएं अब भी जस की तस बनी हुई हैं.

विरोध प्रदर्शन में भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष आशा बाजपेई, निमिषा त्रिपाठी, पूर्व मंडल अध्यक्ष अजय तिवारी, एडवोकेट गिरजा शंकर शुक्ला, जिला महामंत्री विषुव मिश्रा, अंशु तिवारी, अरुण मिश्रा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे.

राजनीतिक माहौल हुआ गर्म

राहुल गांधी के अमेठी दौरे से पहले पोस्टर वार और विरोध प्रदर्शन के चलते जिले का राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म हो गया है. कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. जिले में पोस्टर वार और बयानबाजी अब चर्चा का प्रमुख विषय बन गई है.

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