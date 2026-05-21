हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराहुल गांधी के अमेठी दौरे से पहले पोस्टर वार, BJP ने पूछा- ‘2 साल में किशोरी लाल ने क्या किया?’

राहुल गांधी के अमेठी दौरे से पहले पोस्टर वार, BJP ने पूछा- ‘2 साल में किशोरी लाल ने क्या किया?’

Poster Controversy In Amethi: BJP नेताओं ने सांसद निधि के दुरुपयोग तक के आरोप लगाए हैं. इसके जवाब में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर नफरत की राजनीति करने और विकास कार्यों को बदनाम करने का आरोप लगाया है.

By : लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी | Updated at : 21 May 2026 11:56 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अमेठी में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक दिवसीय दौरे से पहले ही जिले का राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म हो गया था. अमेठी में जगह-जगह लगाए गए पोस्टरों ने कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी घमासान तेज कर दिया है. पोस्टरों के जरिए वर्तमान सांसद किशोरी लाल शर्मा के दो वर्षों के कार्यकाल पर सवाल उठाए गए है.

भाजपा नेताओं ने सांसद निधि के दुरुपयोग तक के आरोप लगाए हैं. इसके जवाब में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर नफरत की राजनीति करने और विकास कार्यों को बदनाम करने का आरोप लगाया है.

यह भी पढ़ें: केदारनाथ यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड, रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत SDRF ने 10000 श्रद्धालुओं को बचाया

पोस्टरों में उठाए गए सवाल

जिले के कांग्रेस कार्यालय, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, संजय गांधी अस्पताल मुंशीगंज, कलेक्ट्रेट परिसर सहित कई प्रमुख स्थानों पर लगाए गए पोस्टरों में लिखा गया कि “2 साल किशोरी तुमने लाल क्या किया?” पोस्टरों में आरोप लगाया गया कि सांसद बनने के बाद केवल एक स्कूल बस दी गई, वह भी कांग्रेस नेता के स्कूल में, जबकि एक एम्बुलेंस उनके ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल को दी गई.

दूसरे पोस्टरों में वर्तमान सांसद किशोरी लाल शर्मा के कार्यकाल की तुलना पूर्व सांसद स्मृति ईरानी के पांच वर्षों के कार्यकाल से की गई. पोस्टरों में दावा किया गया कि स्मृति ईरानी ने अपने कार्यकाल में अमेठी में व्यापक विकास कार्य कराए थे.

भाजपा नेता विषुव मिश्रा का बड़ा आरोप

भारतीय जनता पार्टी अमेठी के जिला महामंत्री विषुव मिश्रा ने कांग्रेस और सांसद किशोरी लाल शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि सांसद निधि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में बांटी जा रही है. उनका आरोप था कि कांग्रेस नेताओं के कहने पर सांसद निधि से कांग्रेस नेता के स्कूल को बस और अस्पताल को एम्बुलेंस दी गई.

विषुव मिश्रा ने कहा कि किशोरी लाल शर्मा और गांधी परिवार की कार्यशैली एक जैसी है तथा अमेठी में सांसद निधि का दुरुपयोग किया जा रहा है. उन्होंने पोस्टर लगाने वालों की सराहना करते हुए कहा कि जिसने भी यह पोस्टर लगाए हैं, उसने अमेठी की सच्चाई जनता के सामने रखने का काम किया है. भाजपा नेता ने दावा किया कि कांग्रेस परिवार जो काम 70 वर्षों में नहीं कर सका, वह स्मृति ईरानी ने पांच वर्षों में कर दिखाया.

कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना

भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट प्रांजल तिवारी ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर राजनीतिक नाटक और विरोध प्रदर्शन करने का आरोप लगाय. उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद स्मृति ईरानी का कार्यकाल केवल पर्यटन और दिखावे तक सीमित रहा, जिससे अमेठी के विकास को नुकसान पहुंचा.

प्रांजल तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी के कार्यकाल में प्रस्तावित योजनाओं पर केवल शिलापट्ट लगाकर फीता काटने का काम किया गया. उन्होंने भाजपा पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि गांधी परिवार और अमेठी का रिश्ता पीढ़ियों पुराना और पारिवारिक है, जिसे पोस्टर वार और नफरत की राजनीति से खत्म नहीं किया जा सकता.

उन्होंने कहा कि सांसद किशोरी लाल शर्मा ने अपना अधिकांश जीवन अमेठी और रायबरेली की जनता की सेवा में बिताया है तथा सांसद बनने के बाद लगातार क्षेत्र में रहकर जनता के सुख-दुख में शामिल रहे हैं.

भाजपा का विरोध प्रदर्शन, लगे नारे

राहुल गांधी के आगमन से पहले भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गौरीगंज स्थित सब्जी मंडी तिराहे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर राहुल गांधी और सांसद किशोरी लाल शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की.

प्रदर्शन के दौरान “राहुल गांधी जवाब दो, अपने पीए का हिसाब दो”, “अमेठी की जनता बेहाल है, किशोरी लाल मालामाल है” और “किशोरी लाल दो साल का हिसाब दो” जैसे नारे लगाए गए. भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि अमेठी में अपेक्षित विकास कार्य नहीं हुए और जनता की मूलभूत समस्याएं अब भी जस की तस बनी हुई हैं.

विरोध प्रदर्शन में भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष आशा बाजपेई, निमिषा त्रिपाठी, पूर्व मंडल अध्यक्ष अजय तिवारी, एडवोकेट गिरजा शंकर शुक्ला, जिला महामंत्री विषुव मिश्रा, अंशु तिवारी, अरुण मिश्रा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे.

राजनीतिक माहौल हुआ गर्म

राहुल गांधी के अमेठी दौरे से पहले पोस्टर वार और विरोध प्रदर्शन के चलते जिले का राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म हो गया है. कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. जिले में पोस्टर वार और बयानबाजी अब चर्चा का प्रमुख विषय बन गई है.

यह भी पढ़ें: गाजियाबाद के पैसिफिक मॉल में आग, सिनेमाघर के प्रोजेक्टर से उठीं आग की लपटें, मची अफरा-तफरी

About the author लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी

लोकेश कुमार त्रिपाठी साल 2024 से एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबरों पर नजर रखते हैं.  पत्रकारिता में 12 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में परास्नातक डिग्री एवं बी० एड० की डिग्री डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राप्त किया है.
Read More
Published at : 21 May 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
Amethi News UP NEWS Rahul Gandhi Visit Amethi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी के अमेठी दौरे से पहले पोस्टर वार, BJP ने पूछा- ‘2 साल में किशोरी लाल ने क्या किया?’
राहुल गांधी के अमेठी दौरे से पहले पोस्टर वार, BJP ने पूछा- ‘2 साल में किशोरी लाल ने क्या किया?’
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चमोली में जंगल की आग बुझाते समय हादसा, खाई में गिरने से फायर वॉचर की मौत
चमोली में जंगल की आग बुझाते समय हादसा, खाई में गिरने से फायर वॉचर की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में इन लोगों के लाइसेंस-परमिट हो जाएंगे रद्द अगर किया ये काम, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश
यूपी में इन लोगों के लाइसेंस-परमिट हो जाएंगे रद्द अगर किया ये काम, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुस्लिमों के लिए आरक्षण पर संजय निषाद का बड़ा बयान, बंगाल सरकार के फैसले पर भी बोले योगी के मंत्री
मुस्लिमों के लिए आरक्षण पर संजय निषाद का बड़ा बयान, बंगाल सरकार के फैसले पर भी बोले योगी के मंत्री
Advertisement

वीडियोज

Twisha Sharma Case: आखिर क्या हुआ था? ट्विशा केस के 7 बड़े सवाल | Breaking | Justice For Twisha |
Twisha Sharma Case: क्या खोलेगा दिशा केस का राज? | Breaking News | Justice For Twisha |
Modi Meloni | Rahul Gandhi on PM Modi: सरकार ने राहुल गांधी के बयान पर जताई कड़ी नाराजगी | Breaking
Trump Ultimatum | Iran-US War Update: यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का चीन दौरा क्यों है बेहद अहम?
बेटी की मौत का सच जानना चाहता परिवार, कोर्ट से नहीं मिली राहत | Twisha Sharma Death Case | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इस बार गर्मी बना देगी धरती को भट्टी, जानिए सुपर अल नीनो का भारत पर कितना बड़ा असर?
इस बार गर्मी बना देगी धरती को भट्टी, जानिए सुपर अल नीनो का भारत पर कितना बड़ा असर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पापा मुझे ले जाओ, ये लोग मार देंगे', कुछ ही घंटे बाद मिली पुष्पेंद्री की लाश, 3 महीने पहले हुई थी शादी
'पापा मुझे ले जाओ, ये लोग मार देंगे', कुछ ही घंटे बाद मिली पुष्पेंद्री की लाश, 3 महीने पहले हुई थी शादी
विश्व
ईरान-अमेरिका में सीक्रेट टॉक! तेहरान ने कहा- पाकिस्तान के जरिए बातचीत जारी, लेक‍िन...
ईरान-अमेरिका में सीक्रेट टॉक! तेहरान ने कहा- पाकिस्तान के जरिए बातचीत जारी, लेक‍िन...
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या को गुस्सा दिखाना पड़ा महंगा, BCCI ने ठोक दिया जुर्माना; जानिए किस गलती की मिली सजा
हार्दिक पांड्या को गुस्सा दिखाना पड़ा महंगा, BCCI ने ठोक दिया जुर्माना; जानिए किस गलती की मिली सजा
तमिल सिनेमा
Karuppu BO Day 6: सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया बड़ा कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
इंडिया
मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य, बंगाल में CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला
मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य, बंगाल में CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला
इंडिया
'पार्टी ने कराया चुप', बंगाल चुनाव में हार के बाद TMC में पड़ी फूट! ममता बनर्जी की मुसीबत, आग उगलने लगे विधायक
'पार्टी ने कराया चुप', बंगाल चुनाव में हार के बाद TMC में पड़ी फूट! ममता बनर्जी की मुसीबत, आग उगलने लगे विधायक
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में ऑटो-टैक्सी की हड़ताल आज से, ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उतरे ड्राइवर्स
दिल्ली-NCR में ऑटो-टैक्सी की हड़ताल आज से, ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उतरे ड्राइवर्स
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget